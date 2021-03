Cum a ajuns Renault să ”împrumute” de la Dacia cea mai românească idee

Dacia e parte din grupul Renault și, de regulă, tehnologiile noi sunt testate pe modelele constructorului francez și abia apoi ajung la Mioveni. De data aceasta, e invers.

Sunt puține cazurile în care tehnologiile de la Mioveni sunt preluate pe modelele constructorului francez. Invers, însă, sunt o grămadă de exemple. Acum, însă, Renault a decis să împrumute de la Dacia cea mai românească idee – și anume motorizarea duală pe benzină și GPL.

Disponibilă acum doar pentru gama Dacia, această motorizare va merge și la modelul Renault Clio.

Renault împrumută motorizarea pe GPL de la Dacia

Se pare că motorizarea duală s-a dovedit fezabilă, mai ales în contextul în care producătorilor de autoturisme li se impun norme dure anti-poluare. Modelele noi trebuie să se alinieze unor standarde, iar soluțiile sunt din zona hibrid, electrice sau GPL. Sistemul de propulsie ECO-G 100 va ajunge și pe modelul Clio, doar că în cazul constructorului francez poartă denumirea de TCe 100 GPL.

Oficialii Renault susțin că noul motor TCe 100 GPL îmbunătățește performanța reducând în același timp consumul de combustibil și emisiile de CO2. Are un regim de putere maximă (rotații/min) de 4.800 la 5.000 tr/min benzină și 4.600 la 5.000 tr/min GPL. Cuplul maxim este de 160 Nm benzină și 170 Nm pentru GPL.

E importantă și autonomia, însă. Pe modelele Dacia, aceasta se ducea spre 1.000 de kilometri, cu ambele rezervoare pline. Viteza urcă, în cazul Sandero, la peste 180 de kilometri pe oră, iar consumul e cuprins între 5,1 și 6,5 l/100 km. Modelele Dacia echipate din fabrică cu motorizare duală nu au restricții în parcările subterane, cum e cazul celor modificate.

Cât costă Renault Clio cu GPL

Renault Clio poate fi achiziționat în România cu opțiunea de motorizare GPL în versiunile de echipare Zen, Life și Intens.

Versiunea Life are un preț de pornire de 14.290 Euro cu TVA și vine echipată cu numeroase sisteme de asistență și siguranță precum asistența la mentinerea benzii de rulare (LKA), recunoașterea indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition), airbag-uri frontale și laterale tip cortină. Include lumini față și spate Full LED, plus lumini de zi LED și jante din oțel de 15 inchi cu capace, design „IREMIA”.

Versiunea Zen cu motorizare GPL are un preț de pornire de 15.090 Euro cu TVA și are în plus sistemul multimedia conectat EASY LINK, cu ecran tactil 7 inchi și jante flexwheel 16”, design „AMICITIA”.

Versiunea de echipare Intens are un preț de pornire de 16.390 Euro cu TVA pentru motorizarea GPL și propune în plus senzori de parcare spate, asistent adaptiv pentru fază lungă (AHL – Auto High Low beam), scaune față reglabile pe înălțime, oglinzi cu reglaj electric și încălzite, rabatabile electric, cu LED (semnalizare integrată), jante de aliaj 16″, design AGAPE (diamantate) și contur lateral cromat.