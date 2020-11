Trucuri Windows 10: cum ascunzi aplicațiile recente din bara de Start, să-ți protejezi intimitatea

În cazul în care împărtășești PC-ul tău cu Windows 10 și cu alți utilizatori, ar fi bine să știi cum ascunzi lista aplicațiilor recente din bara de Start.

La fel ca orice alt sistem de operare modern, Windows 10 știe foarte multe despre tine din modul în care folosești PC-ul. Știe pe ce dai click la prima oră a dimineții și ultimul program pe care l-ai accesat la sfârșitul zilei. Înregistrează toate aceste particularități. În mod uzual, folosește aceste informații spre binele tău, pentru a-ți face viața mai ușoară, pentru a te ajuta să ajungi mai rapid la ce te interesează.

Dacă PC-ul tău cu Windows 10 mai este folosit și de către altcineva, ar fi bine să-ți sporești un pic nivelul de intimitate. Nu de alta, dar poate nu vrei să știe altcineva chiar tot ce faci pe laptop. În acest sens, poți începe prin ascunderea listei implicite din bara de Start care include cele mai utilizate aplicații – ”Most used”. În cazul în care nu ai foarte multe aplicații instalate, aceeași listă poate fi denumită și aplicațiile recente.

Pentru a ascunde sau dezactiva acea secțiune, este suficient să parcurgi câțiva pași simpli. În mod evident, aceeași procedură trebuie urmată și dacă vrei să reactivezi afișarea secțiunii cu pricina.

Începe prin a face click pe Start. Intră la Settings printr-un click pe roata dințată din stânga. În noua fereastră, secțiunea care te interesează este intitulată Personalization. La fel ca în cazul capturii de ecran de mai jos, mai rămâne să dai click pe Start în partea stângă. După cum se vede, în dreapta vei avea mai multe bife, cu o funcționalitate mai mult sau mai puțin evidentă.

Debifează ”Show most used apps” pentru a ascunde aplicațiile cele mai folosite din bara de start. Dacă vrei să ascunzi și aplicațiile instalate de curând, debifează ”Show recently added apps”. Ca un sfat, dacă tot ești acolo, debifează și ”Show suggestions occasionally in Start”. Cu siguranță nu ai nevoie de reclame din partea Microsoft în ceea ce privește aplicațiile de care ai nevoie.