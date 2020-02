Cât de sigură este Tesla Model X: un bărbat spune că mașina i-a salvat viața într-un accident

Tesla se laudă cu niște mașini foarte sigure pentru pasageri, iar acest lucru a fost demonstrat și de experiența acestui șofer al unei Tesla Model X.

Un șofer american a împărtășit experiența unui accident de pe șosea în cadrul căruia, spune acesta, mașina i-ar fi salvat viața. Acesta povestește cum a pierdut controlul volanului în timpul unei călătorii din 2019 din sezonul rece, în timpul unei furtuni.

@elonmusk as an early adopter of @Tesla using AP 1.0 AP 2.5 for over over 50K total AP miles I can contribute more than just my experience as an engineer but also an avid user. My X even saved my life; tow truck driver said it was a 70° slope surprised I stopped and didn’t flip. pic.twitter.com/60zKYl0gDa

— Justin Bowen (@TonsOfFun111) February 3, 2020