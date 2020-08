Teoria care explică de ce a dispărut viața de pe Pământ în urmă cu sute de milioane de ani

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Illinois, o supernovă, de la o distanță de 65 de ani-lumină de Pământ, a provocat probabil un eveniment de extincție în masă în perioada Devonianului Târziu, adică acum 359 de milioane de ani.

Cum au ajuns cercetătorii la această concluzie? Cercetătorii au descoperit izotopi radioactivi în roci, care ar putea fi în măsură să confirme un astfel de eveniment, așa cum este detaliat într-o nouă lucrare publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cum ar fi afectat supernova planeta noastră timp de zeci de mii de ani

În perioada Devonianului Târziu, când cele mai multe forme de viață au fost găsite în oceane, una dintre cele mai grave extincții în masă din istoria Pământului a afectat grav ecosistemul. Cu toate acestea, nu a fost niciodată clar ce a determinat acest lucru.

Pentru a explica evenimentul, echipa s-a uitat la roci care conțin spori de plante antice. Acești spori păreau a fi puternic arși de lumina ultravioletă, probabil consecința lipsei pe termen lung de ozon în atmosferă.

„Catastrofele terestre, cum ar fi vulcanismul pe scară largă și încălzirea globală, pot distruge și stratul de ozon, dar dovezile pentru acestea nu sunt concludente pentru intervalul de timp în cauză”, a declarat profesorul de astronomie și fizică Brian Fields, autor principal al studiului. „În schimb, propunem ca una sau mai multe explozii de supernova, aflată la aproximativ 65 de ani-lumină distanță de Pământ, ar fi putut fi responsabile pentru pierderea prelungită a ozonului”, a completat el.

„Pentru a pune acest lucru în perspectivă, una dintre cele mai apropiate amenințări de supernova este astăzi de la steaua Betelgeuse, care se află la peste 600 de ani lumină distanță și mult în afara distanței de ucidere de 25 de ani lumină”, a declarat studentul absolvent și coautorul studiului Adrienne Ertel.

Echipa a analizat, de asemenea, alte cauze de pierdere a ozonului, inclusiv impactul meteoriților și explozii de raze gamma, dar acestea nu ar fi provocat o pierdere pe termen lung.

Ei sugerează că supernova violentă a inundat planeta noastră cu raze UV ​​periculoase, X și gamma, care iradiază stratul de ozon cu efecte care ar fi durat până la 100.000 de ani, potrivit cercetătorilor.

Pentru a confirma suspiciunile lor, echipa caută acum „smoking gun” – doi izotopi radioactivi specifici de plutoniu, originari din perioada Devonianului Târziu, care ar fi putut veni pe Pământ doar din explozii cosmice.

„Mesajul general al studiului nostru este că viața pe Pământ nu există izolat”, explică Fields. „Suntem cetățeni ai unui cosmos mare, iar cosmosul intervine în viața noastră – adesea imperceptibil, dar uneori în mod feroce”.