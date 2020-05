Telefonul care vede prin haine: ce se întâmplă, de fapt, când pornești camera?

Cum ar fi să folosești un telefon ca să vezi ce-i pe sub haine? Imoral, ilegal și probabil un vis. Cel puțin până acum, când OnePlus a făcut fix asta.

OnePlus n-a excelat niciodată când vine vorba de fotografii sau video. Dar cel mai nou telefon beneficiază de-un truc interesant. Activezi o funcție a camerei foto și te trezești în mână cu o cameră care poate să vadă ce-i pe sub haine, dar și prin plastic.

Modul prin care poți să activezi acest tip de super-viziune pe OnePlus 8 Pro se numeste Photochrom. Compania îl promovează drept un filtru de culoare, dar, în esență, e ca un filtru infraroșu. Odată activat, poți vedea, oarecum, prin materiale negre, în special plastic și textile.

Fără probleme acest filtru de la OnePlus e mai tare decât orice ai pe Instagram. Totodată, nu-ți asigură că ai o cameră care poate să vadă prin orice. Poți vedea ce-i pe sub un tricou negru, subțire, sau sub o foaie destul de subțire de plastic negru. De exemplu, poți vedea oarecum ce-i sub carcasa unui gamepad.

Tehnologia din spatele Photochrom e un senzor cu infraroșu. Fotografia sau videografia în infraroșu nu-i ceva cu totul nou, dar necesită fie o cameră specială, fie modificarea camerelor actuale. Astfel, OnePlus 8 Pro își folosește senzorul infraroșu pentru a colecta informații care altfel ar fi invizibile cu ochiul liber.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020