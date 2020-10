Sistemul de sănătate din România, aproape mort: cei care îl finanțează, jumătate din cei care profită de el

Dacă ai trăit cu impresia că situația sistemului de sănătate din România pare dezastruoasă doar în teorie, un nou raport al Curții de Conturi confirmă realitatea.

Foarte mulți bolnavi de coronavirus din România fac tot posibilul să rămână acasă pentru tratament, de frica bolilor suplimentare cu care ar putea să plece din spital. În timp ce salariile cadrelor medicale au explodat în ultimii câțiva ani, multe spitale importante se află în paragină. Mai multe decât atât, nu mai există bani de tratamente, paturi libere și nu numai.

Situația îngrijorătoare a sistemului de sănătate din România nu a fost provocată de pandemie. În cel mai bun caz, această realitate a devenit un pic mai mediatizată în ultimele șase luni, dar cam atât. În schimb, ce se întâmplă acum în spitale este o consecință a matematicii de clasa a doua.

În România există semnificativ mai puțini contribuabili la bugetul de stat pentru sănătate comparativ cu cei care beneficiază gratuit de el. Acest deficit între cele două valori este nelipsit de aproximativ 10 ani, iar până de curând a fost acoperit cu bani de la bugetul de stat.

Din păcate, același buget a încercat să acopere majorările salariale ale medicilor și să compenseze îmbătrânirea populației. Din păcate, numărul celor activi în piața muncii este din ce în ce mai mic. În același timp, numărul în creștere al pensionarilor acutizează discrepanța menționată mai sus.

Punctual, România cheltuie cu sănătatea unui locuitor aproximativ 1.200 de euro pe an, cea mai mică sumă pentru o țară din cadrul Uniunii Europene. Motivul din spate este că doar 6 milioane de români contribuie la sistem, în timp ce alte 12 milioane beneficiază de servicii fără să plătească. În plus, din fondul de sănătate se plătesc acum şi majorări salariale consistente. Toate aceste lucruri, plus multe altele, fac ca sistemul să fie subfinanţat, iar actul medical să fie de o calitate slabă, arată un raport realizat de Curtea de Conturi.

Conform estimărilor din același document disponibil mai sus, viitorul României este și mai îngrijorător. Până în 2025, dacă se menține trendul actual, populația de peste 65 de ani va ajunge la 21,5% din totul românilor. În același timp, populația tânără se reduce constant, atât din pricina natalității scăzute, cât și a migrației accelerate.