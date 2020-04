O problemă banală de matematică le dă bătăi de cap adulților: ai 500 de euro, dar cheltui 510 euro. De ce?

Cât elevii fac școală la distanță, o problemă de matematică le dă bătăi de cap adulților. În esență, pare extrem de banală. Dar dilema e: de ce ajungi să cheltui mai mulți bani decât ai? Există, desigur, un răspuns.

Premisa problemei de matematică e simplă: ai 500 de euro și cheltui diverse sume din această. Întâi, cheltui 200 de euro. Apoi, cheltui 150 de euro. Apoi, alți 90 de euro și la final 60 de euro. Dacă aduni sumele, pare că ai cheltuit cu 10 euro în plus. Bani pe care, după cum arată calculul, nu există.

Poți explica prin matematică de ce cheltui mai mult decât ai?

Un comentator la postarea inițial a spus-o direct: „Nu sunt bani in plus. Sunt comparate 2 sume (bani cheltuiti si bani ramasi) care nu au nici unmotiv sa fie egale. Corect este sa iei in considerare SUMA TOTALA, SUMA CHELTUITA si SUMA RAMASA. Daca aduni ultimele doua, adica cheltuiala si ce a ramas trebuie sa-ti dea totala. Verifica si o sa vezi ca este bine! Sumele cheltuite si ramase au fost intentiont alese sa aibe valori apropiate si sa induca in eroare”, a spus acesta.

Altcuiva nu i-a păsat de matematică, a zis direct că: „Păi așa ne oprim doar la primele două rânduri, unde zice că ai cheltuit 150 și au rămas 150. Nu mai cheltui nimic și pun ăia 150 la loc, după care am 600…” Da, sigur, poți face și așa, dar dacă ar fi să ai un răspuns coerent, ei bine, există și așa ceva.

După cum vezi din calculul de mai sus, trebuie să știi ce anume aduni și de ce. Practic, din 500 de euro poți scoate orice vrei, dar trebuie să ții cont și de logica operațiilor. Dacă vrei să-ți ții apropiații ocupați, dă-le problema asta și vezi cum reacționează ei.