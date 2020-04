Jupiter, cum nu ai văzut-o niciodată: imaginile NASA care te uimesc

NASA a publicat o serie de imagini de înaltă rezoluție cu planeta Jupiter. Acestea au fost imortalizate de către nava spațială Juno.

Cercetătorii de la NASA fac de mult timp eforturi pentru a înțelege cum s-a format sistemul nostru solar. În cadrul acestui efort titanic de analiză, au ajuns la concluzia că Jupiter ar putea oferi răspunsurile la o serie de întrebări. Ca urmare, au trimis o navă spațială pentru a analiza activitatea de pe suprafața planetei într-o varietate foarte mare de circumstanțe.

”Juno ne va permite să facem un pas gigantic în față în ceea ce privește înțelegerea noastră despre modul în care se formează planete gigant și rolul jucat de acești titani în asamblarea întregului sistem solar.”, se arată într-o declarație pe site-ul NASA, cu referire la misiunea navei spațiale Juno.

”Scopul principal al lui Juno este de a înțelege originea și evoluția planetei Jupiter. Sub norul dens, Jupiter ascunde secrete despre procesele fundamentale și condițiile care au guvernat sistemul nostru solar în procesul de formare”, se arată în același comunicat.

Misiunea lui Juno a început în urmă cu foarte mult timp. Nava spațială a fost lansată pe 5 august 2011, ca parte a programului intitulat Noi Frontiere. A ajuns în apropierea planetei Jupiter în iulie 2016 și, de atunci, a petrecut tot acest timp orbitând în jurul planetei respective.

Dacă te fascinează subiectul, poți urmări activitatea lui Juno pe Twitter, prin intermediul profilului @NASAJuno. Nava spațială va continua să orbiteze în jurul planetei până în iulie 2021, pentru o perioadă de aproximativ 41 de luni. În tot acest timp, volumul de date expediate către Pământ a fost fabulos.

Happening now: I’m passing low over the cloud tops of Jupiter, as simulated here by the @nasa_eyes visualization. Current speed relative to Jupiter: 128,000 mph (206,000 kilometers per hour) and rising. Get the latest mission news at https://t.co/Y5VKDxs8yM. pic.twitter.com/1WnPR10Z1j

— NASA’s Juno Mission (@NASAJuno) April 10, 2020