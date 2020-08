eMAG îți face ziua cu aceste prețuri mici: românii se simt ca în ziua de Crăciun

eMAG trage tare în august. Are site-ul plin de oferte. Acum am ales câteva produse numai bune pe care să le cumperi la preț mic.

Când cauți reduceri pe eMAG, e bine să știi de unde să începi, că altfel listele sunt numeroase. Azi m-am concentrat pe două categorii speciale de care să ții cont. Prima de la care să începi e cea de resigilate. Apoi ai zona de produse pe care eMAG le-a promovat la televizor și le-a băgat la preț redus.

Ce să iei de la eMAG la preț redus

O mașină de spălat nouă și bună nu strică niciodată. E vorba de un model Beko acum, are o capacitate de 7 kilograme, are 1.000 rotații pe minut, dar și clasa de energie A+++. Totodată, are și opțiunea steam cure. O poți cumpăra de aici

Nu strică să pui mâna și să mai faci una alta prin casă sau curte, dacă ai. Aici vorbim de un aparat de curățat cu presiune de la eMAG. E un model Steinhaus cu o putere de 1.800 wați, 140 bari și capacitate de 396 litri pe oră. E disponibil aici cu reducere considerabilă

Ca televizor, ar trebui să te orientezi către un Samsung QLED care are o diagonală de 108 cm, are rezoluție 4K, dar și sistem de operare Tizen ca să ai acces la toate aplicațiile de care ai nevoie. eMAG îl listează cu reducere. Îl poți lua ca resigilat de aici

Mai poți trece pe listă un cuptor încorporabil. Are un volum de 72 litri, funcție de autocurățare, dar și steambake și clasa energetică A. E disponibil acum cu reducere

Ca super telefon, n-ar trebui să ignori de la eMAG un Samsung Galaxy S20 Ultra. E modelul cu 128 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și poate cel mai bun ansamblu de camere. Poze, video, chiar și la rezoluție 8K, ies la cea mai bună calitate. Și prețul e mic acum