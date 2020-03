eMAG are reduceri pe bandă rulantă: televizoare, telefoane la prețuri mici

În prima lună de primăvară, eMAG are o campanie specială de reduceri. Am ales de-acolo câteva produse de care să ții cont. Dacă voiai să schimbi ceva electronice, acum ar fi ocazia.

Dacă plănuiai ceva achiziții de primăvară, ți-am pregătit lista de mai jos. Ce propune magazinul eMAG acum e campania Marea dezghețare a ofertelor Ce-am găsit mai bun am pus mai jos să-ți fie mai ușor să alegi.

Ce poți lua de la eMAG la preț bun acum

La un preț excepțional este Nokia 2.2 Are 16 GB stocare, 2 GB memorie RAM, dar și un ecran imens de 5,7 inci Full HD+. Are și mufă de căști, dacă voiai așa ceva într-un telefon. E disponibil cu reducere.

Nokia 7.2 e un telefon lansat anul acesta, iar eMAG îl are la preț bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primește actualizare la Android 10. Partea mai bună e că-l poți prinde cu preț mic.

Philips are în oferta eMAG un televizor cu diagonală de 126 cm, are rezoluție 4K și e smart. Îl prinzi aici cu preț bun.

Samsung are un telefon special în oferta eMAG. E vorba de Galaxy A51 cu 128 GB spațiu de stocare, dar și 4 GB memorie RAM. Are o cameră de selfie, trei camere pe spate și un preț excelent. Îl poți găsi aici cu cel mai mic preț.

Dacă voiai un iPhone, există un model la eMAG cu preț mai mic. E vorba de un iPhone 8 cu 64 GB spațiu de stocare și 2 GB memorie RAM. Telefonul are scanner de amprentă și e rezistent la apă. Îl poți cumpăra de aici.

De la Samsung ai și un televizor QLED cu diagonală de 108 cm, rezoluție 4K și opțiuni smart. Astfel, ai HBO Go, Netflix sau YouTube direct pe televizor. Îl găsești aici cu un preț foarte bun.

Motorola One Vision a fost o surpriză plăcută în 2019. E un telefon cu ecran mai înalt decât celelalte, hardware onorabil, are 128 GB spațiu de stocare și are preț excelent. Îl găsești aici.