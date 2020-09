Dacia rarisimă în România: când trece pe șosea și BMW se dă din calea sa. Secretul e sub capotă

Sunt unii români care iubesc enorm Dacia. Și din această pasiune pentru mașina românească ies, uneori, niște exemplare pur și simplu de colecție. E cazul și cu cel de acum.

Mașina din clipul de mai jos nu are modificări exterioare sesizabile. Poate doar jantele speciale și garda la sol ajustată. Proprietarul susține că nu a modificat-o prea mult tocmai ca să nu iasă în evidență. Dar când vine vorba de puterea pe care o are sub capotă acolo lucrurile stau cu totul altfel.

E vorba de-o Dacia 1310 acum un model turbo. Are un motor de Volvo de 1,7 litri care dezvolta, când a ieșit pe porțile uzinei, 120 de cai putere. În urma intervențiilor, are acum aproximativ 140 – 150 de cai putere. Proprietarul acestei mașini excepționale vrea s-o ducă spre 190 CP.

Dacia care are o nouă viață, după două decenii

Mașina e din 1998 și funcționa cu GPL. Totodată, a fost prima mașină a lui Sebi, omul care a și transformat-o în ce-i în prezent. După o vreme de folosire, el a vrut s-o dea la casat, dar un prieten l-a îndemnat să nu facă asta.

La interior, el i-a pus și un port pentru încărcare telefonului, dar și elemente de pe Dacia Logan. Șoferul și pasagerul din dreapta au loc în scaune care le copiază pe cele Sparco și care au centuri în cinci puncte, ca cele de la mașinile de raliu. Între scaune, a montat o cotieră îmbrăcată în piele.

Când a cumpărat-o, mașina a costat 18 milioane de lei vechi. Dar a investit în ea circa 5.000 de euro și e o mașină care poate ține pasul cu unele dintre cele mai noi modele. Așa că dacă ai o Dacia veche pe-acasă, și nu vrei s-o dai la reciclat încă, poți lua în calcul s-o modifici. Eventual chiar cu un motor Euro 6 sau electric, deși e posibil să coste destul de mult transformarea.