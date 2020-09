Ce e Planeta Pi și de ce e atât de importantă că a fost descoperită acum

O echipă de oameni de știință de la MIT a declarat că a descoperit un „Pământ Pi” – o planetă de dimensiunea Pământului care orbitează steaua sa la fiecare 3,14 zile de pe Pământ.

Oamenii de știință au mărit apoi sistemul folosind SPECULOOS, o rețea internațională de telescoape, concepută pentru a vâna stele pitice. „Planeta se mișcă ca un ceas”, a declarat într-un comunicat Prajwal Niraula, student absolvent al MIT și autor principal al lucrării publicate recent în Astronomical Journal.

Echipa a găsit planeta, supranumită K2-315b, analizând datele din 2017 din misiunea K2 a telescopului spațial Kepler al NASA

„Toată lumea are nevoie de puțină distracție în zilele noastre”, a adăugat co-autorul Julien de Wit, de asemenea de la MIT. De Wit a scris și titlul potrivit al lucrării: „π Earth: a 3,14-day Planet-size Planet from K2’s Kitchen Served Warm by the SPECULOOS Team”.

În timp ce masa sa nu este încă stabilită, oamenii de știință spun că K2-315b este terestru, ca și Pământul. Dar planeta Pi probabil că nu este locuibilă, deoarece orbita sa strânsă aduce planeta suficient de aproape de steaua ei pentru a-și încălzi suprafața foarte mult.

K2-315b are o rază de 0,95 față de cea a Pământului și orbitează o stea rece, cu masă redusă, care reprezintă aproximativ o cincime din masa solară. Orbita planetei este destul de strânsă și își înconjoară steaua la 81 de kilometri pe secundă, completând o rotație completă în doar 3,14 zile de pe Pământ – de unde și numele său.

Din păcate, suprafața sa are o temperatură infernală de 176 de grade Celsius. „Acest lucru ar însemna că ar fi prea fierbinte pentru a putea fi locuită”, a spus Niraula.

„Vor exista mai multe planete interesante în viitor, exact la timp pentru JWST, un telescop conceput pentru a sonda atmosfera acestor lumi extraterestre”, spune Niraula. „Cu algoritmi mai buni, sperăm că într-o zi, putem căuta planete mai mici, chiar la fel de mici ca Marte”.