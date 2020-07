Au ajuns platforme ca Netflix, Disney+ sau chiar YouTube să distrugă clima?

Un studiu, cum altfel? cutremurător susține că platforme ca Netflix, YouTube, Disney+ și altele pot distruge clima din cauza emisiilor de dioxid de carbon. E fals? Nu chiar. E adevărat? Da și nu.

Pe scurt, conform unui studiu realizat de The Shift Project, la nivel global, streamingul generează o cantitate imensă de emisii de CO2, aceeași cantitate generată de o țară de dimensiunile Spaniei: peste 300 megatone în fiecare an.

Ele reprezintă 60% din totalul fluxurilor de date și, prin urmare, constituie principalul factor al emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul digital, al cărui consum global de energie crește cu 9% pe an, conform studiului „The Unsustainable Use of Online Video”.

Spre comparație, 10 ore de videouri de înaltă definiție conțin mai multe date decât toate textele în limba engleză publicate pe Wikipedia. Sectorul digital este în prezent responsabil pentru 4% din totalul emisiilor, echivalentul celor generate de aviația civilă. Impactul s-ar putea dubla spre niveluri ca emisiile globale cauzate de mașini.

Ce măsuri ar trebui luate și sunt luate

Shift Project a dezvoltat câteva instrumente pentru a sensibiliza și a ajuta oamenii să adopte obiceiuri digitale mai bune. Face asta cu un video explicativ, un ghid și o aplicație care permite oricărei persoane să măsoare impactul navigării pe internet în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră.

Propunerile sunt unele deja vehiculate, cum ar fi reducerea amprentei de carbon (prin reducerea consumului de resurse), trecerea la servicii mai puțin consumatoare de energie și chiar reciclarea, demers prin care dispozitivele electronice ar putea fi folosite mai mult timp.

Studiul inițial a fost criticat pentru că ar conține erori. The Shift Project a revenit și-a menționat că nu e greșit. Independent de cifre, premisa e corectă: consumul de video duce la un consum mai mare de orice natură, de la energie electrică la risipă de dispozitive electronice care nu mai pot ține pasul cu diverse platforme.

În acest context, Google și-a propus să atingă punctul în care e 100% sustenabilă prin serverele, sediile și produsele sale. Apple susține că folosește doar aluminiu reciclat. Totodată, Uniunea Europeană vrea să forțeze producătorii de dispozitive să le facă mai rezistente, mai ușor de reparat și, implicit, cu o durată de viață mai lungă.

O cercetare făcută de RobecoSAM, o companie specializată în investiții durabile, arată și că eficiența energetică este fundamentală. Datorită inovației, vor fi produse componente și software electronice mai eficiente. Totodată, companiile vor putea implementa arhitecturi și soluții IT pentru a face ca stocarea datelor să fie mai puțin consumatoare de energie.

Cu siguranță sunt companii care au făcut demersuri de reducere a emisiilor directe sau indirecte de dioxid de carbon. Deocamdată, acuzarea companiilor de streaming că distrug clima nu face decât să distragă atenția de la poluatori mai mari, mai nocivi, cum ar fi cei din industria petrolieră sau auto.