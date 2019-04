eMAG are în desfășurare o campanie specială de Paște. Dar adevăratele oferte la telefoane sunt într-o categorie aparte. Iată câteva dintre ele.

Cele mai bune telefoane ale momentului, și nu numai, au preț redus la eMAG. Trebuie doar să știi unde să te uiți. Și, ei bine, am selectat câteva pentru tine ca să alegi mai ușor.

Oferte eMAG la resigilate pentru Samsung, Huawei și nu numai

iPhone 8 Plus are același ansamblu foto-video ca pe iPhone X, doar că are un preț mai mic și un design ceva mai conservator. Încă are cititor de amprente și un ecran impresionant de 6,5 inci. Spațiul de stocare este de 64 GB și cu siguranță va primi iOS 13 anul acesta. Îl poți cumpăra cu preț mic de aici.

Huawei P20 Pro încă e un telefon foarte bun, mai ales când vine vorba de camera foto. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și trei camere foto ca să nu-ți scape niciun instantaneu. eMAG are telefonul la resigilate și prețul este excelent. Poți cumpăra acest telefon de aici.

Nu putea lipsi un Samsung de pe listă. E vorba de Galaxy S10e, care a ajuns la un preț excelent. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și două camere foto pentru imagini wide și ultra wide. Telefonul rulează Android Pie cu interfața One UI, iar eMAG are câteva oferte disponibile. Poți lua telefonul din oferta de resigilate de aici.

Samsung Galaxy S9 Plus e disponibil resigilat și acest smartphone e bun pentru cine vrea ecran mare, dar să nu plătească prea mult. eMAG are telefonul cu 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și în diverse nuanțe de culoare. E disponibil aici.

În fine, e la eMAG și un Galaxy S10 Plus, cu 128 GB de stocare și 8 GB de memorie RAM. Practic, nu poți avea, deocamdată, telefon cu ecran mai bun decât acesta. Îl poți cumpăra de aici.