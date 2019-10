SUA învață România cum să nu dea tehnologia 5G pe mâna Huawei

Președintele Klaus Iohannis a mers, în august, într-o vizită oficială la Casa Albă. Nu s-a întors cu un anunț legat de o posibilă ridicare a vizelor, ci cu niște direcții clare din partea americanilor pe stilul „așa nu”. S-a întors însă cu un memorandum despre 5G și, implicit, Huawei.

Președintele Iohannis își anunța cu mare fast vizita oficială de la Casa Albă, din luna august. A avut discuții tete-a-tete cu omologul său mai excentric, Donald Trump, iar la final au avut o conferință de presă comună.

S-au pozat, și-au dat mâna, iar pentru președintele Iohannis a fost, la acea vreme, un boost de imagine binevenit înaintea campaniei pentru prezidențiale.

La Washington a fost semnat, însă, și un memorandum între SUA și România, referitor la tehnologia 5G. României i s-au trasat câteva linii stricte și, deși nu e menționat deloc numele Huawei, americanii i-au spus clar României cum să nu dea rețelistica 5G pe mâna chinezilor.

României nu i se spune negru pe alb că nu trebuie să lucreze cu Huawei. Dar i se spune cu cine nu trebuie să lucreze. Coincidență sau nu, la toate condițiile impuse s-ar încadra, sub o formă sau alta, exact chinezii.

Fără să facă referire la memorandumul semnat cu România, oficialul american a comentat și situația Huawei.

„Este important, atunci când vorbim despre furnizori de încredere și companii de încredere, să ne raportăm la criteriile menționate anterior: Are compania sediul într-o țară unde statul de drept și independența justiției sunt asigurate? Are o structură transparentă a acționariatului? Și are o istorie de comportament etic? Aș menționa, cu privire la Germania, că Huawei, spre exemplu, este sub acuzare penală în SUA cu privire la furtul de proprietate intelectuală de la T-Mobile, o subsidiară a Deutsche Telekom. Există un lung istoric de furt de proprietate intelectuală din partea Huawei și de încălcare a legilor privind corupția în toată lumea.”