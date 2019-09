Încetează să-i asculți pe cei care îți spun că telefonul te izolează

În fiecare an devine viral câte un material care vrea să atragă atenția că lumea stă prea mult pe telefoane. Materialul apare în diferite forme, respectiv colaje, caricaturi sau texte lungite în care autorul se plânge de umanitate.

Anul ăsta mi s-a umplut feed-ul de un articol ce prezintă o serie de fotografii alb negru. Fotografiile respective afișează oameni a căror telefoane mobile au fost eliminate, în timp ce au rămas într-o poziție nefirească. Practic e un colaj de oameni care se holbează la mâinile lor. Incredibil.

Bine, articolul nu e deloc nou, dar continuă să reapară fix când ți-e lumea mai dragă. Prima dată a fost publicat în 2015, același text, aceleași poze, aceeași dramă cumplită. Și cum nu era destul că pozele respective au fost reciclate la infinit pe tot internetul în fiecare an, acum a fost republicat pe un alt site, ca să fie siguri că-ți intră bine-n cap: telefonul mobil e dușmanul tău, fugi!

Genul ăsta de materiale acuzatoare sunt absurde pentru că se leagă de o problemă care nu există

Iată că am mai prins un an în care unii oameni nu vor să accepte prezența tehnologiei în viața noastră. Argumentele lor sunt că telefoanele ne izolează și ne face să părem deconectați de realitate. E ridicol. Suntem mai conectați și informați decât am fost vreodată în toată istoria umanității. Avem acces cu nemiluita la orice ne trece prin cap și putem să interacționăm cu alte persoane instant.

E mult spus că nu vor să accepte tehnologia, pentru că o fac. Doar transmit aceste aroganțe pe internet și sunt citite de pe acele device-uri pe care pretind că le detestă atât de mult. Nu e chiar ipocrizie, dar e un moft penibil, o încercare disperată de a cerși atenție.

Cum altfel să o faci decât prin romanțarea trecutului. Oameni care se pretind nostalgici vorbesc mereu de perioada aia în care nu aveai telefon mobil și trebuia să ieși din casă ca să socializezi. Perioada aia în care convorbirile se făceau prin fix, la mila părinților. Sigur, poate că viața era mai simplă atunci și aveam alte griji pe cap. Dar genul ăsta de nostalgici reacționează de parcă acum nu mai iese nimeni din casă și, atunci când o fac, stau pe telefon.

Dacă sunt atât de porniți pe modul în care am evoluat, de ce nu revin la vechile obiceiuri? De ce nu renunță la orice mijloc de comunicare online și se limitează la discuțiile față-n față? Pentru că nu sunt dispuși să regreseze, dar se mulțumesc să-ți bată obrazuli, în speranța că așa par superiori.

Cu siguranță că există oameni care abuzează de telefonul ăla și te ignoră complet la o ieșire. Cu siguranță că sunt oameni care nu se pot dezlipi de telefon indiferent de situație. Dar nu ești puțin arogant dacă presupui că fiecare om pe care-l vezi pe telefon face parte din categoria aia?

Înainte de telefoane au fost cărți și ziare

Dacă ai impresia că fiecare persoană care stă pe telefon o face ca să se uite la pozele altora, te înșeli. Dar probabil că la asta se gândesc cei care se plâng de prezența telefoanelor. După cum am spus, avem acces la atâtea informații în orice moment, încât trebuie să fii primitiv să nu profiți de asta.

De fiecare dată când trebuie să pierd puțin timp, pentru că aștept un autobuz sau pe cineva, o fac stând pe telefon. Și majoritatea asta fac. Unii se joacă, alții citesc știri sau chiar cărți, alții își întreabă familia sau prietenii de sănătate. Toate sunt opțiuni care te țin conectat, nicidecum izolat, așa cum susțin pretențioșii respectivi.

Înainte de telefoane, oamenii citeau ziare. O făceau pe stradă, chiar și în mers, o făceau în stații, în autobuz sau pe tren. Dacă scoți în photoshop toate ziarele din imagine, vei obține o adunătură de oameni care stau cu mâinile întinse suspect. Ce umanitate tristă, am dreptate? Orice obiect ai elimina dintr-o fotografie, vei obține aceeași imagine tristă în care oamenii par concentrați pe nimic. Pentru că le-ai eliminat obiectul de interes, nu pentru că ne ducem dracului.

Oare ce cred oamenii supărați pe tehnologie că am face, în cazul în care telefoanele mobile nu ar exista? Cu siguranță nu ne-am apuca la fiecare călătorie să intrăm în vorbă cu cei din jur. Realitatea e că majoritatea dintre noi suntem destul de retrași și antisociali. Nu o să pornim discuții de plictiseală, ci o să stăm în tăcere până la destinație. Mai izolați și deconectați decât niciodată.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.