Grumpy Cat, una din cele mai iubite pisici de pe internet, a murit

Una din cele mai iubite feline ale internetului, Grumpy Cat, a murit în urma complicațiilor cauzate de o infecție urinară.

Dacă ai fost pe internet în ultimul deceniu, e imposibil să nu fi văzut cel puțin o dată această pisică – Grumpy Cat sau Pisica Morocănoasă. Este subiectul a nenumărate meme care au adus zâmbete și râsete milioanelor de oameni.

Numele real al pisicii era Tardar Sauce. Aceasta a devenit virală în anul 2012, când au apărut pe internet fotografii cu fața ei morocănoasă. Potrivit stăpânei sale, Tabatha Bundesen, expresia pisicii se datora nanismului felin și a faptului că dinții ei de sus erau plasați mai în față decât cei de jos.

Grumpy Cat a avut apariții la TV și chiar și propriul său film de Crăciun. Mai mult, în 2015 s-a ales și cu o statuie de ceară la Muzeul Madame Tussauds din San Francisco, după cum arată BBC. De-a lungul timpului, a strâns peste două milioane de urmăritori pe Instagram și peste 53 de mii pe Twitter.

Pe 17 mai, pe Twitter a apărut următorul tweet, anunțând moartea pisicii iubite de întregul internet:

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97

— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019