Dă eMAG în prețuri ca Ștefan cel Mare în turci: telefoane ieftine pentru toți

eMAG se ține tare vara asta și face campanie după campanie cu reduceri mari la telefoane. De la Samsung și Huawei sunt cele mai multe modele. Am căutat câteva la preț bun, care să nu dezamăgească, și pe listă și-au făcut loc și modele de la OnePlus. Desigur, poți cerceta și mai multe mărci, dacă acestea nu te încântă.

Campania de reduceri eMAG de acum se numește Stock Busters. Magazinul promite reduceri de până la 50%, iar telefoanele sunt la cea mai mare căutare. Totuși, poți alege laptopuri, electrocasnice, mobilă și chiar articole pentru copii. Dintre telefoane, am ales modele de la Samsung, Huawei și OnePlus. Oferă cel mai bun raport între calitate și preț.

Telefoane ieftine de la eMAG: Samsung, Huawei și nu numai

OnePlus 6T este un telefon care încă ține pasul cu vremurile. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și un ecran suficient de mare pentru tot ce-ai nevoie. Rulează cea mai nouă versiune de Android și compania livrează actualizări destul de des. Îl cumperi de aici la cel mai bun preț.

eMAG are reducere și la telefonul cu care poți impresiona. E vorba de Samsung Galaxy A80. După cum vezi, n-are nicio cameră pe față. Dar asta nu înseamnă că nu poți face selfie-uri. Acelea sunt realizate cu camera de pe spate, plasată pe un mecanism rotativ. Iar telefonul mai are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și ecran de 6,7 inci. E la preț redus aici.

Nu putea lipsi din această listă un telefon cu preț bun la eMAG. E vorba de Samsung Galaxy S10 Plus. Versiunea cu 128 GB spațiu de stocare o să-ți asigure suficientă memorie pentru poze, videouri și aplicații. Telefonul mai are și 8 GB memorie RAM, iar spatele e într-o nuanță de verde. Îl poți lua și pe alb sau negru. Poți cumpăra telefonul cu preț mic de aici.

Dacă vrei ceva mai ieftin de la eMAG, recomandarea este Huawei P20 Pro. Încă are camere foto bune, are și 128 GB spațiu de stocare, iar memoria RAM este de 6 GB. Telefonul are o reducere masivă aici.

În fine, un alt OnePlus: 7 Pro. Acest model de la eMAG are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și camera foto de selfie e de tip periscop. Sigur poți impresiona niște oameni cu el. Îl ai aici la cel mai bun preț.