Cum sunt afectate avioanele de vortexul polar

Vortexul polar a făcut ca temperaturile să scadă dramatic în mai multe părți din Statele Unite ale Americii. Frigul extrem a dus la anularea zborurilor de la mai multe companii aeriene. Dar de ce frigul înseamnă automat zboruri anulate? E de la limitările din aeroporturi sau de la faptul că multe din ele se închid?

În unele părți din SUA temperaturile au ajuns la minus 53 de grade Celsius – adică suficient de frig încât să ducă la degerături în mai puțin de cinci minute. Aceste temperaturi se datorează vortexului polar care a luat cu asalt SUA. Vortexul polar este un fenomen natural. De regulă, vânturile sale pur și simplu rămân deasupra Polului Nord, precum un capac protector. Doar că de data aceasta, o parte din ele au „scăpat” și au ajuns mai jos decât ar trebui.

Acest vortex polar nu doar că enervează pe toată lumea prin discomfortul termic creat, ci afectează și programul zborurilor din zonele afectate. Zborurile nu sunt interzise complet, parțial pentru că temperaturile sub zero grade – deși neplăcute pentru oameni – sunt firești pentru avioane, acestea din urmă fiind obișnuite să zboare la sub zero grade, la altitudini înalte.

Deși nu există vreo temperatură minimă stabilită de US Occupational Safety and Health Administration, pentru angajații aeroportului munca în frig poate fi extrem de dificilă. La acele temperaturi, personalul care se ocupă de bagaje – care lucrează mult afară – s-ar expune riscului de hipotermie.

Mai mult, angajații care se ocupă de manevrarea mașinăriilor ar putea întâmpina și ei dificultăți. Ei trebuie să se ocupe cu benzile de bagaje, cu camioane – iar toate acestea pot avea dificultăți de funcționare când afară sunt cu mult sub zero grade.

Mai este și problema combustibilului, care, în anumite condiții, poate îngheța. Acesta poate îngheța la temperaturi între minus 47 și minus 40 de grade Celsius. Combustibilul nu îngheață imediat la aceste temperaturi – la urma urmei, avioanele zboară la temperaturi mai mici fără probleme. Probleme apar însă când avionul stă peste noapte la asemenea temperaturi, căci atunci combustibilul are toate șansele să înghețe.

Așadar, deși avioanele ar putea, teoretic, să zboare fără probleme când afară este extrem de frig, problemele de logistică sunt motivul pentru care atâtea zboruri sunt anulate în timp ce vortexul polar face ravagii.