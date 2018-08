Cum ar putea șopârlele să ne dea un ajutor nesperat în medicină

Mecanismul care ajută salamandrele să își crească o coadă nouă și perfectă sunt mai aproape de a fi înțelese de cercetători.

Dacă ai tăia coada unei salamandre, în decurs de câteva săptămâni, una nouă și aproape perfectă îi va crește în loc. Dacă faci același lucru unei șopârle, creșterea va exista, dar forma cozii nu va fi atât de similară cu cea din trecut.

Cercetătorii de la University of Pittsburgh School of Medicine au comparat regenerarea cozilor celor două animale și au descoperit că celulele stem din măduva spinării sunt responsabile pentru diferența în timpul creșterii.

Descoperirile au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences și răspund la dilema avută de cercetători de mult timp cu privire la creșterea imperfectă a cozilor de șopârlă, dar și la imposibilitatea șoarecilor, de exemplu, de a-și regenera coada.

Conform lui Thomas P. Lozito, autorul principal al studiului, salamandra este animalul dat drept model când vine vorba de regenerare. Aceasta poate să regenereze chiar și porțiuni de creier, de inimă, de ochi și nu numai.

Cercetătorii au preluat celule stem neurale de la o salamandră și le-au transplantat în coada crescândă a unei șopârle gecko. Scopul era ca oamenii de știință să ce împiedică șopârla să-și crească o coadă perfectă: mediul biochimic sau celulele stem native.

Aceștia au descoperit că celulele stem ale salamandrei își păstrează capacitatea de a diferenția între diverse tipuri de celule, inclusiv neuroni. În paralel, celulele stem neurale ale șopârlei pot deveni doar celule gliale, care nu procesează mesajele legate de mișcări și simțuri.

„A fost o surpriză plăcută”, a spus Aaron Sun, implicat în studiu alături de Lozito. „Și ne dovedește că există o șansă ca procesele regenerative să rămână cât de cât conservate.”

Probabil cea mai interesantă observație este că celulele descrise ca fiind celule stem neurale, care ajută șopârlele să-și crească cozile, nu sunt de fapt celule stem neurale, pentru că nu au abilitatea de a evolua într-o diversitate de celule.

Asta explică de ce șopârlele duc lipsă de cozi perfecte în cazul regenerării. Celulele lor nu pot produce toate tipurile de celule necesare pentru crearea asimetriei cozii originale.