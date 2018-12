LG Q7 e succesorul telefonului pe care l-am prezentat acum ceva mai bine de un an, doar că, evident, vine cu îmbunătățiri față de modelul de anul trecut.

Acum un an și cam două luni, scriam despre LG Q6, care aducea pe telefoanele de buget ecranele cu raport de aspect nou, de 18:9. Noul raport de aspect este îmbrățișat de mai toți producătorii, având în vedere succesul său, iar LG continuă și în al doilea an cu un astfel de display. Telefonul nu-i doar despre atât, așa că mai jos vei afla ceva mai multe și despre alte specificații.

Întâi de toate, trebuie menționat că telefonul se prezintă foarte bine, dacă ești în căutarea unui smartphone pe care să-l poți folosi cu o singură mână. N-am noroc de mâini foarte mari, așa că un telefon cu display generos îmi poate face probleme la utilizarea cu o singură mână. LG Q7 reușește să evite problema asta, tocmai datorită dimensiunilor reduse.

Diagonala ecranului este de 5,5 inci, iar marginile sunt destul de mici încât să ai parte de „mai mult display într-un corp mai mic”, așa cum ne-au obișnuit smartphone-urile din ultimii doi ani. Poate că marginile laterale ar fi putut fi ceva mai subțiri, dar, pentru un telefon de buget, panoul arată mai mult decât decent. Are rezoluție de 2.160 x 1.080 pixeli, pentru că ecranele care nu sunt Full HD nici măcar nu mai merită luate în considerare. Poate singurul dezavantaj real al ecranului este că e LCD, însă e evident că e soluția necesară pentru un smartphone de nivelul său.

LG Q7 – Design și construcție

Pe LG Q6 l-am descoperit cu carcasă metalică, într-o culoare albăstrui-metalică. Mi-a plăcut designul, doar că părea predispus la zgârieturi. LG Q7 renunță la metal și se bazează pe plastic pentru carcasă, iar rama dintre spate și ecran este metalică. Nu arată rău, iar plasticul nu e de tipul celor care se simt ieftine. Evident, unora n-o să le placă schimbarea, dar asta e.

Pe spate s-au petrecut câteva schimbări față de anul trecut, dincolo de designul în sine. Ai un senzor de amprentă pe spate, amplasat central și în partea de sus. Pentru că e un telefon mic, s-ar putea ca manevra de deblocare să nu fie la fel de confortabilă ca în cazul unui smartphone ceva mai mare.

Deblocarea are loc rapid, probabil că mai mult durează animația în sine. Deasupra senzorului ai blițul și camera foto a telefonului. Aceasta are senzor de 13 megapixeli și f/2.2. Camera secundară are 8 megapixeli.

LG Q7 – Camera foto

Fotografiile sunt decente în majoritatea condițiilor, raportat la marja de preț în care e acest telefon. Ai la dispoziție un senzor de 13 megapixeli cu f/2.2 și câteva moduri care să te ajute să scoți cadre mai bune. Totodată, nu uita de QLens. E o funcționalitate proprie LG și presupune că poți realiza mai multe lucruri bazate pe vizual. Astfel, QLens îți permite pe LG Q7 să cauți diverse obiecte pe care le fotografiezi sau să obții informații despre locul pe care l-ai pozat. Poți să profiți de asta ca să vezi ce-ți oferă internetul atunci când nu apelezi la cuvinte, ci la imagini. QLens e o parte din ceea ce LG a construit pentru capabilitățile de inteligență artificială.

Camera foto de selfie e de 8 megapixeli cu f/1.9. Eu nu mă prea dau în vânt după astfel de poze, dar înțeleg că sunt numeroși utilizatori care se exprimă astfel. E bine să știi că pozele rezultate sunt decente, dar trebuie să fii atent la condițiile în cate te fotografiezi. Avantajul acestei camere e că are o diafragmă mai deschisă decât cea de pe spate.

În utilizarea obișnuită, smartphone-ul nu ar trebui să îți dea prea mari bătăi de cap. Telefonul se mișcă decent, cam așa cum te-ai aștepta să fie cazul unui smartphone cu prețul său. Poate că animațiile sunt puțin mai lente decât ar trebui, dar asta se poate rezolva ușor cu ajutorul Nova Launcher, de exemplu. Asta te va ajuta și dacă vrei un meniu clasic pentru aplicații, care pare să fi dispărut din launcherul standard al telefonului.

Un lucru de apreciat e lipsa de bloatware din interfața telefonului. Nu prea dai de aplicații care să te facă să ridici o sprânceană, iar asta e bine. Bloatware-ul e un factor care ți-ar putea influența decizia de cumpărare, mai ales când ai de-a face cu aplicații pe care nu le poți șterge fără să te dai de trei ori peste cap.

Procesorul folosit pe LG Q7 este un Mediatek MT6750S, care are placă video Mali-T860MP2. Alături de acestea ai și 3 GB de memorie RAM. Evident, n-o să te joci cele mai noi titluri pentru Android pe telefon, dar poate să-și facă treaba cu anumite titluri.

Ocazional, vei descoperi limitările procesorului îndeosebi, dar nu te poți aștepta la performanțe de flagship. Ar fi fost plăcută folosirea lui Snapdragon 450 în acest telefon, procesor folosit deja pe modelul Q7+.

LG Q7 – Specificații tehnice de care îți pasă

Pe partea de stocare, telefonul ar mai fi avut lucruri de îmbunătățit. Are doar 32 GB de memorie internă, iar după ce am instalat câteva aplicații, am rămas cam cu jumătate din aceasta liberă. Va trebui să pui la treabă slotul de card microSD, care suportă carduri de până la 512 GB.

Aproape de încheiere, probabil te mai interesează să afli câte ceva despre bateria telefonului. Are 3.000 mAh, iar, având în vedere restul specificațiilor, n-ar trebui să te temi prea tare că o să rămâi fără energie tocmai atunci când ai mai mare nevoie de ea. Telefonul se descurcă bine și poți ajunge chiar și la a doua zi de utilizare, dacă nu îl „butonezi” prea mult.

Te-ar putea interesa și că are protecție IP68 împotriva apei și a prafului, ceea ce e un bonus binevenit. De fapt, pe măsură ce l-am folosit și, mai ales c-am prins perioada asta cu iarnă – ninsoare și ploaie, mi-am dat seama că toate telefoanele ar trebui să fie așa, să reziste la apă și praf.

Per total, LG Q7 e un smartphone bun dacă ești în căutarea unui telefon mid-range, care să-și facă treaba de zi cu zi. Are specificații decente, camera e bună în limitele categoriei sale de preț, iar designul îmi pare a fi chiar un upgrade față de modelul de anul trecut. Lăudabil e și că LG a mai redus din aplicațiile suplimentare care nu sunt neapărat un bonus pentru mulți utilizatori.