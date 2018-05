eMAG: reduceri la telefoane Samsung pentru orice buget

Dacă ai de gând să-ți cumperi un telefon Samsung, eMAG are reduceri atât la smartphone-urile de top, cât și la cele de buget.

Toate telefoanele Samsung de la eMAG sunt AICI, iar mai jos ai trei recomandări.

Samsung Galaxy A8 (2018) a fost lansat la început de an și a fost smartphone-ul care a adus un senzor centrat și un design similar cu cel al flagship-ului de anul trecut. Telefonul e o variantă bună dacă ești în căutarea unui smartphone cu aspect premium, dar care nu intră în categoria de preț a acestor dispozitive. Prețul a scăzut relativ rapid de la lansare și până acum, iar acum ai ocazia să cumperi un Samsung Galaxy A8 (2018) cu un preț bun, de la eMAG.

eMAG: Samsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 (2016) îți pune la dispoziție un procesor quad-core, eficient atât pentru multitasking, cât și pentru diverse aplicații mai solicitante, alături de 2GB de memorie RAM. Ecranul Super AMOLED vine cu rezoluție HD, iar camera foto principală a telefonului are senzor de 13 megapixeli. Chiar dacă memoria internă este de doar 16 GB, te poți baza și pe un card microSD pentru a-ți stoca fotografiile și muzica preferată. Smartphone-ul are un preț accesibil, iar acum are și o reducere de 30% la eMAG.

Samsung Galaxy J3 (2016) este un telefon de buget, pe care îl poți alege dacă nu te interesează un flagship de top. Smartphone-ul vine cu un ecran Super AMOLED, de 5 inci și cu rezoluție HD, iar camera foto principală îți pune la dispoziție un senzor de 8 megapixeli, care poate filma la 720p. Telefonul vine cu 1,5 GB de memorie RAM, alături de un procesor quad-core, de 1,2 GHz. Nu în ultimul rând, Galaxy J3 are o baterie de 2.600 mAh. Mai multe detalii despre telefon, dar și despre reducerea de 20% poți găsi la eMAG.