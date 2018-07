eMAG: reduceri și oferte la telefoane Samsung

Dacă ai în plan să-ți schimbi smartphone-ul cu unul nou, la eMAG găsești o mulțime de telefoane Samsung la prețuri bune.

Samsung Galaxy S9 este ceea ce poate să ofere producătorul sud-coreean mai bun în acest moment. Smartphone-ul are procesor Snapdragon 845 și 4 GB de memorie RAM, iar aplicațiile și jocurile n-o să-ți facă vreo problemă. Ai la dispoziție una dintre cele mai bune camere foto de pe piață și nici ecranul nu se lasă mai prejos; cu raport de aspect de 18,5:9 și cu diagonala de 5,8 inci, e mai mult decât potrivit. Telefonul este la eMAG cu o reducere de 23%.

Samsung este Galaxy A3 (2017) e o variantă de telefon mult mai accesibil decât predecesorul. Vine cu certificare IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6 GHz, dar este ajutat și de 2 GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13 MP. Poți găsi telefonul Galaxy A3 (2017) la eMAG, la un preț special.

Samsung Galaxy A8 (2018) a fost lansat la începutul acestui an și este inspirat de către predecesorul flagship, Galaxy S8. Are un ecran Infinity și senzor de amprentă pe partea din spate, amplasat central, sub camera foto. Nici restul specificațiilor nu te vor dezamăgi, deoarece amintesc de un telefon mai degrabă premium. În plus, prețul a scăzut de la lansare destul de mult, iar smartphone-ul a devenit mai accesibil. Poți găsi mai multe detalii despre telefon pe site-ul celor de la eMAG.