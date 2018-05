Digi Mobil are telefonul Nokia pe care l-au iubit românii

Digi Mobil a extins recent oferta de telefoane și unul dintre modele e reinventarea unui model clasic de la Nokia. Prețul e bun și, desigur, îl poți cumpăra în rate.

E ciudat să mai amintești de „feature phones“ în 2018, dar încă sunt în viață și-o duc excelent. Cel puțin dacă ne gândim la Nokia 3310 3G. Acest model a fost inclus în oferta Digi Mobil și, dacă ești nostalgic, e o ocazie bună să vezi ce-a pregătit HMD Global ca primă încercare de a recâștiga publicul vechi Nokia.

Telefonul are un ecran de 2,4 inci 320 x 240 pixeli, dar este color față de modelul precedent. Lista de specificații a telefonului e scurtă, mai cuprinde doar Bluetooth, radio FM și suport MP3, are mufă de căști și se încarcă prin microUSB.

Telefonul Nokia 3310 3G pe care îl poți cumpăra de la Digi Mobil costă doar 250 de lei și vine la pachet cu abonamentul Digi Mobil Optim 2 (costă 1,9 euro pe lună). Telefonul mai are și cameră de doi megapixeli, dar date fiind opțiunile limitate de conectare la internet și oferta redusă de aplicații probabil că nu te vei lăuda prea des cu ele pe Facebook sau Instagram.

Altfel, Nokia 3310 3G de la Digi Mobil are o baterie de 1.200 mAh, adică autonomie de-aia bună, de câteva zile, cel puțin. Am căutat telefonul și la rate, iar acolo are un preț de 10 lei pe lună, cu un total la final de 240 de lei.

Noul Nokia 3310 păstrează designul clasic al emblematicului telefon, dar introduce și o serie de schimbări de design care să-l aducă oarecum în prezent. O analiză despre acest telefon pe care îl poți cumpăra de la Digi Mobil poți citi pe PLAYTECH. Un fragment: „Cred că brandul Nokia și nostalgia relansării 3310 (plus mediatizare gratuită, promovare în social media gratuită) vor împinge în față telefoanele Nokia cu Android“.