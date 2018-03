Cum e să fii în comă, conform oamenilor care au trecut prin asta

E ușor să ne imaginăm că să fii în comă nu este cea mai plăcută experiență, dar acei oameni care au trecut prin asta știu cel mai bine.

Cei care au supraviețuit comelor au spus că cel mai greu este procesul de trezire. Practic, e o luptă în care îți trezești mintea înainte să poți deține din nou controlul asupra corpului tău. În timpul acestui proces de trezire, oamenii pot auzi o parte din zgomotele din jur – iar asta este partea cea mai puțin înfricoșătoare.

Mai jos vei găsi povești de la oameni care au trecut prin comă, în care vei afla ce a experimentat fiecare.

Te poți trezi din comă și să nu îți poți controla corpul

Nu de puține ori se întâmplă să te trezești din comă, dar să realizezi că nu îți poți controla corpul – de altfel, acesta este un motiv recurent în filmele în care un personaj este în comă.

Utilizatorul de Reddit TheOpus a spus că atunci când s-a trezit, nu avea idee ce s-a întâmplat. „Deci sunt complet conștient, știu că sunt eu, dar nu îmi pot deschide ochii, nu pot mișca vreun mușchi și nu pot vorbi”, a povestit el. „Am încercat să mă mișc și nu puteam. Am încercat să vorbesc și nu puteam. Am încercat să țip și nu puteam”.

Când ești în comă poți auzi zgomotele din jur

De multe ori, cei care sunt în comă pot auzi zgomotele din jur, dar nu pot reacționa la ele – un alt motiv recurent în filmele de la Hollywood.

Utilizatorul de Reddit XxBURNBOYxX a povestit că la șapte ani, după ce a ieșit dintr-o explozie, i-a fost indusă o comă pentru a putea supraviețui. „Mi-l amintesc pe tata citindu-mi a șaptea carte din Magic Tree House și îmi amintesc țipetele pacienților noi care veneau”, și-a amintit el. „Dar nu îmi puteam mișca trupul sau da vreun semn că îmi pot auzi familia sau personalul medical”.

Ai putea crede că ești mort

Starea de comă implică destul de multă confuzie. Astfel, unii pacienți nu realizează că încă trăiesc și pot avea senzația că au murit.

Când utilizatorul de Reddit Tinman556 a fost în comă opt zile după ce a trecut printr-o operație traumatizantă, primele lui gânduri au fost că a murit și că nu se simte atât de rău și s-a întrebat dacă tatăl său va veni să îl caute.

Realitatea poate lua turnuri ciudate când ești în comă

Nu este o raritate ca anumite părți din realitate să capete o altă însemnătate în mintea celor aflați în comă.

Un exemplu îl oferă utilizatorul de Reddit Brainslosh, care a fost în comă după un accident de mașină. „Îmi amintesc doar un lucru”, a scris el. „Am căzut în genunchi în timp ce tușeam. Mi-am apucat gâtul. M-am uitat în jos și mi-am văzut esofagul pe jos. M-am prăbușit pe o parte. Mai târziu am aflat că ăla era probabil tubul de ventilație care îmi ieșea din gât”.

Poți avea senzația că ai trăit într-un univers paralel ani întregi

O altă posibilitate pentru cei care se află în comă este senzația că trăiesc într-un univers paralel pentru mult timp.

Utilizatorul nitzlarb de Reddit a împărtășit experiența tatălui său, care era convins că a trăit o viață paralelă cât a fost în comă. „Tatăl meu a fost în comă pentru vreo două luni acum doi ani”, a povestit el. „Recent, vorbeam despre întreaga experiență și mi-a spus că a visat/halucinat că a trăit vreme de zece ani și că a făcut tot felul de lucruri în perioada aceea. […] Când s-a trezit [și a] ajuns acasă, a zis că îl deruta când se întâlnea cu oameni pe care nu i-a mai văzut dinainte de comă, pentru că se aștepta ca aceștia să fi îmbătrânit cu 10 ani”.

Poți să îți continui viața de zi cu zi la tine în cap

Când nu ai senzația că trăiești într-un univers paralel, poți pur și simplu să continui să îți trăiești viața în mintea ta.

Asta a făcut utilizatorul de Reddit typical_villain, care a fost în comă o săptămână și jumătate. În tot acest timp, familia lui a fost alături. Când se mișca, îi spuneau că a fost într-un accident de mașină, dar că este internat în spital și bine. „În visele mele, îmi vedeam de treaba mea zilnică, cu orele de la facultate și cafenelele”, și-a amintit acesta. „Diferența era că mă prezentam prin a spune că am fost într-un accident rău de mașină, dar că sunt bine și în spital.”

E posibil să ai halucinații neplăcute

O variantă înfiorătoare este că ai putea avea halucinații horror. Ele pot varia de la o persoană la alta.

Printr-o experiență de acest tip a trecut utilizatorul gwthrowaway451. „Înainte să intru în comă (am căzut de la etajul doi al unui centru de fitness în construcție și am căzut în cap), mă uitasem la <<The Grudge>>”, a scris. „Așa că în timpul comei, am visat că eram prins într-ocameră complet albă cu fata blestemată din film. Nu s-a mișcat și pur și simplu a stat acolo, dar când m-am trezit din comă, am refuzat să îmi închid ochii vreo două nopți de teamă”.

Uneori se simte ca și cum doar ai clipit

Dincolo de experiențele horror pe care le pot trăi unii oameni, mai este o altă variantă – aceea de a nu realiza ce ți s-a întâmplat.

Utilizatorul de Reddit sharms2010 a trecut prin asta și a povestit cum a fost: „Nu era chiar nimic. Nu e nici măcar ca dormitul pentru că atunci când te trezești din somn, știi că ai dormit. Este precum clipitul – o secundă faci ceva, iar următoarea, ceva complet diferit”.