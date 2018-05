De ce sughiță oamenii și, mai ales, de ce nu putem eradica asta

Sughițurile sunt fenomene misterioase pentru oameni de știință, dar modalitățile de a scăpa de ele sunt nenumărate și transmise din moși-strămoși.

Cele mai populare metode le cunoaștem cu toți – să îți ții respirația, să bei apă, să te sperie cineva. Din punct de vedere științific, nu există un remediu pentru sughițuri, conform lui Gregory Levitin, profesor asistent la Icahn School of Medicine at Mount Sinai Health System. „Nu înțelegem de ce vin și pleacă sughițurile”, a zis Levitin. „Dar orice are calitatea de a distrage ar fi o experiență pozitivă”.

Sughițurile sunt acele sunete pe care le facem când încercăm să respirăm, dar un spasm involuntar al diafragmei forțează corzile vocale să se închidă. Apare de obicei când mănânci prea mult sau prea repede sau când bei ceva care îți umple stomacul de aer (băuturile carbogazoase sunt exemplul perfect în acest sens).

Deși sunt o banalitate, sughițurile nu sunt la ordinea zilei pentru majoritatea oamenilor. Sfatul lui Levitin pentru a scăpa de ele este să inspiri adânc de mai multe ori și să ții aerul în piept. Dacă problema sughițului este aerul în exces din stomac, acest exercițiu va mișca aerul și îi va permite să evadeze. O altă sugestie a profesorului este să masezi baza gâtului, în apropierea nervului frenic care stimulează diafragma.

În cazuri mai rare, sughițurile persistă luni sau chiar ani întregi. Atunci metodele sunt ceva mai invazive. Unii doctori oferă pacienților un medicament care să le relaxeze mușchii sau care să ajute la transportul mâncării prin stomac. O altă soluție este injectarea unui anestezic în nervul frenic, dar aceasta durează doar pentru câteva ore. În cazurile cele mai grave, există posibilitatea de a apela la implanturi cu baterii, care stimulează nervul frenic.

Pentru cei care suferă de sughițuri frecvente, Levitin a zis că terapiile alternative pot avea și ele efect. Acestea includ exercițiile de respirație, meditația și acupunctura.