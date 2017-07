Stranger Things 2 are o dată oficială de lansare confirmată de Netflix

Sunt multe motive să îți placă Stranger Things, iar așteptarea sezonului 2 tocmai a fost făcută mai ușoară datorită anunțării datei oficiale de lansare.

În 2016, Netflix a continuat să dea lovitura cu hiturile sale originale Orange is the New Black și House of Cards. Tot atunci, a pariat pe succesul unui serial un pic mai ciudat intitulat Stranger Things. Respectiva creație a ajuns între timp să fie una dintre cele mai de succes ale companiei americane. Numărul fanilor este foarte mare pentru serial și toți ard de nerăbdare să vadă ce se întâmplă cu caracterele lor preferate în sezonul 2.

Un nou sezon de Stranger Things a fost confirmat de mult timp. În schimb, nimeni nu a știut exact data de lansare a tuturor episoadelor. Primul trailer care ne-a ajutat să ne formăm o opinie despre viitorului show-ului de pe Netflix a ajuns online în timp Super Bowl 2017. Aparent, va exista o legătură destul de profundă între Stranger Things 2 și Ghost Busters. Dintr-un punct de vedere, serialul gigantului de streaming pare a fi un omagiu adus lung metrajului cu vânătorii de fantome de acum câteva decenii.

,,Este 1984, iar cetățenii din Hawkins, Indiana încearcă în continuare să-și revină după ororile Demogorgonului și a secretelor laboratorului Hawkins. Will Byers a fost salvat din Upside Down, dar o entitate mai mare și mai sinistră amenință siguranța tuturor celor care au rămas în viață.” Noul sezon din Stranger Things pare a fi la fel de promițător precum primul, iar descrierea oficială este încărcată de elemente menite să îți crească tensiunea.

Netflix va publica întregul sezon doi din Stranger Things pe 27 octombrie anul acesta. Ține doar de tine dacă îl vei vedea pe tot într-o singură zi sau vei încerca să te ponderezi pentru a-l viziona într-un ritm mai lent, în câteva săptămâni.