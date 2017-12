Cum îți păstrezi în siguranță conținutul foto-video pe care îl creezi

Orice creator de conținut digital ajunge mai devreme sau mai târziu într-un impas: cum poate stoca mai mult și mai sigur, ca să nu-și piardă munca de un an sau de 20 de ani.

Camerele foto moderne produc imagini la rezoluții de peste 20 sau chiar 50 de megapixeli. Mai mult, fotografierea în format RAW, pentru cea mai înaltă calitate, mărește și mai mult spațiul ocupat. Astfel, 1.000 de poze pot ocupa un spațiu mare pe orice hard disk. Eu fac poze cu un DSLR de prin 2013 și în tot timpul de până acum am adunat cred că aproape de 50.000 de imagini.

Mai adaug acestora videoclipuri 4K filmate cu dispozitive lansate în ultimii trei ani și, dintr-o dată, spațiul e mai mereu insuficient. Apoi, e a doua problemă. Conținutul, atunci când el este baza muncii tale, trebuie arătat, trebuie să ai acces constant la el. De la aceste două probleme personale am căutat soluții să văd ce hardware poate fi disponibil pe piață care să satisfacă astfel de cerințe.

La fel de important e și ca datele stocate să fie în siguranță, pentru că în unele cazuri poate însemna o pierdere gravă, dar și să fie ușor de găsit.

Căutările mele m-au dus și la o chestiune de care n-auzisem: Serious Protection of Data (SDP). E, dacă vrei s-o vezi așa, o listă scurtă de trei reguli de care toată lumea ar trebui să țină cont. Întâi, trebuie să ai întotdeauna mai mult de o copie a tuturor datelor. Nu trebuie să existe niciun moment în care, după descărcarea imaginilor de pe cardurile camerei, să fie mai puțin de două copii stocate undeva.

Apoi, trebuie să stochezi o a treia copie în afara locației. Și, nu în ultimul rând, trebuie să folosești mai mult de un tip de suport media. E și o protecție pentru evoluția tehnologiei. De exemplu, nimeni nu mai stochează pe DVD, în prezent, pentru că spațiul e prea mic.

Ce hardware poți folosi pentru o stocare mai bună a conținutului tău

Recomandarea de start e să ai hard disk-uri externe portabile. Păstrezi imagini și videouri pe ele și le poți transporta cu ușurință. De asemenea, aici ar trebui să fie primul backup al conținutului, mai ales când fotografiezi sau filmezi mult într-o zonă departe de calculatorul principal. Apoi, conținutul acesta poate fi ușor copiat în computer și ținut în baza de backup.

Trebuie să ții cont că hard disk-ul principal trebuie să aibă un sistem de stocare rapid și sigur, să nu aștepți după el. Aici există o ușoară dilemă – rapid sau sigur? Niciun hard disk nu poate îndeplinini ambele condiţii simultan. Poți să folosești două sisteme diferite, astfel încât să poți accesa rapid fișierele de pe unul și să stochezi copiile pe un al doilea, mai sigur, dar mai lent.

Aici începe și partea propriu-zisă de backup. Conținutul de pe hard disk trebuie oglindit într-o serie de alte hard disk-uri. O recomandare este un NAS cu patru unități IronWolf Pro 10TB. E prea mult? Cred că nu, dacă te gândești că acest conținut este important și siguranța e capitală.

Sistemul poate fi instalat într-o configurație RAID5, lucru disponibil în zona mid-to-high end de cutii NAS (o sugestie este Synology DS1517+). Asta înseamnă că datele sunt distribuite în toate cele patru hard disk-uri, dar într-un mod care utilizează capacitatea unei unități de a verifica erorile pe măsură ce operează.

Patru unități de stocare de 10TB oferă spațiu pentru aproximativ 40TB de date. Dacă unul cedează, poate fi înlocuit fără a opri sisemul (hot-swapping). Există suficientă capacitate pentru a stoca o copie a tuturor fișierelor și pe diferite volume interne.

În plus, RAID5 oferă o performanță bună. Este o unitate de rețea, deci viteza e limitată de rețelele standard gigabit.

Trebuie să știi și că noile drive-uri IronWolf Pro de la Seagate includ planuri „Rescue” de recuperare a datelor. Să spunem, de exemplu, că locul în care ții conținutul ar fi afectat de un dezastru natural, cum ar fi un incendiu sau o inundație. Sau că apar deteriorări mecanice sau accidentale ale sistemului NAS. Aici pot intra chiar și daune cauzate de căderi de electricitate.

Oricare din acestea ar avea un efect foarte grav asupra muncii tale. Prin planurile „Rescue” de recuperare de date ale Seagate, tehnicienii vor lua unitatea deteriorată, o vor examina în laborator și vor extrage datele in mod profesional. Odată ce recuperarea reușeşte, aceștia salvează datele într-un nou IronWolf Pro de aceeași dimensiune pe care o trimit înapoi.

Dacă te-ai interesat vreodată de recuperarea de date hardware, ai descoperit că e un proces scump. E o dovadă a fiabilității că Seagate a inclus acest serviciu în primii doi ani, ca parte a prețului de achiziție al unității.

Toată această infrastructură te pregătește pentru secolul conținutului în care trăim și, mai ales, te asigură că nu-ți vei pierde produsul muncii.