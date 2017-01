Dacă te-ai gândit vreodată să investești într-un laptop de gaming care să nu-ți facă vreo problemă, atunci Acer Predator 17X ar putea fi ceea ce cauți.

Am fost întotdeauna reticent când vine vorba de laptop-uri de gaming, din mai multe motive. Pe de-o parte a fost pasiunea de a-mi asambla propriul PC și de a-l dezasambla ocazional pentru ”curățenia de primăvară”, iar pe de altă parte au fost și rațiuni financiare și de mobilitate. Acer Predator 17X mă face totuși să privesc altfel asemenea laptop-uri; cui nu-i place să joace cele mai noi jocuri, la detalii maxime, din confortul propriului pat?

Acer Predator 17X vine în diverse configurații și cu diverse prețuri. Varianta pe care am avut ocazia să o testez mi-a pus la dispoziție un ecran de 17 inci, cu rezoluție Full HD, numai bună pentru gaming, dar și pentru filme. Laptop-ul are la bază un procesor Intel Core i7, din a șasea generație. modelul i7-6820HK, cu patru nuclee și o frecvență de până la 3,6 GHz. Când ai 32 de GB de memorie RAM instalați în sistem, poți fi sigur că n-o să ai prea curând probleme, chit că rulezi un joc ce are nevoie de asemenea resurse sau ai 100 de taburi deschise în browser.

Placa video a modelului Predator 17X este NVidia GeForce GTX 980, o placă dedicată ce vine cu 8 GB de memorie RAM. În plus, n-o să ai probleme nici cu spațiul de stocare, având în vedere că ai la dispoziție 1 TB de spațiu pe un hard disk clasic, dar și alți 512 GB pe un SSD.

Acer Predator 17X – Puncte pro

Performanțele nu lasă de dorit, în niciun moment de folosire a laptop-ului. Pentru că nu mai sunt la curent cu jocurile care necesită cele mai multe resurse pentru a rula la detalii maxime, m-am concentrat pe Grand Theft Auto V, pe Dishonored 2 și pe Far Cry: Primal. Cu toate detaliile setate la maximum, n-am avut niciun fel de problemă, sau măcar tentativă de problemă. Jocurile rulează fluent, indiferent de setările pe care le alegi. M-am delectat și cu ceva titluri mai vechi, cum ar fi DiRT 3 și Fallout: New Vegas.

Am considerat că adevărata provocare pentru Predator, la fel ca pentru orice alt sistem, ar fi Grand Theft Auto IV. Pe cât de vechi e, pe atât de prost optimizat poate fi jocul și nu m-am așteptat ca acesta să ruleze rezonabil la setări maxime. Spre mirarea mea, nici măcar optimizarea eșuată făcută de cei de la Rockstar n-a reușit să țină laptop-ul în frâu și a fost prima oară când am văzut că GTA IV poate ajunge la 75fps, cu toate detaliile la maximum.

Calitatea build-ului nu lasă de dorit, în ceea ce privește laptop-ul. Acesta arată foarte bine și se distanțează de alți competitori, ce încearcă să combine gaming-ul cu SF-ul. Deși diferite față de cele ale unui laptop clasic, liniile lui Predator 17X rămân în limitele plăcutului, iar combinația de roșu și negru arată foarte bine. Tastatura chiclet este iluminată, iar la nevoie, funcția poate fi dezactivată. De asemenea, în partea stângă ai acces la o serie de cinci butoane configurabile, fiecăruia dintre acestea putându-i atașa trei setări diferite. Mi s-au părut foarte utile opțiunile de control ale ventilatoarelor și ale sunetului, preconfigurate deja. De asemenea, atât boxele, cât și cooler-ele sunt amplasate strategic, astfel încât n-o să ai probleme cu laptop-ul, chiar dacă îl ții pe picioare, în pat.

Calitatea sunetului a fost o surpriză plăcută, mai ales în condițiile în care aceasta se păstrează și la volum maxim. Acer Predator 17X vine cu un sistem de boxe stereo, la care se adaugă și un subwoofer, pentru bass-ul pe care mulți ni-l dorim. Diferențele de percepție a sunetului în funcție de profilul ales (general, muzică, film, etc) sunt sesizabile, așa că e bine să vă jucați cu ele.

Acer Predator 17X – Puncte contra

Greutatea laptop-ului, la care o adăugăm și pe crea a încărcătorului, spulberă mitul portabilității în cea ce privește astfel de device-uri. Laptop-ul în sine cântărește puțin peste 4,5 kilograme, iar încărcătorul mai adaugă aproape 1,5 kilograme la total, astfel că trebuie să-ți faci exercițiile constant dacă vrei să ții un rucsac cu laptop-ul în spate.

Autonomia este cea mai mare dezamăgire când vine vorba de Acer Predator 17X. Fără să mă joc, cu ecranul la o luminozitate aproape de maximum și cu o conexiune activă la internet, am reușit să scap de constrângerile cablului de alimentare pentru aproximativ 2 ore. Dacă în loc de browsing te gândești să te joci, atunci cele două ore sunt deja destul de mult pentru autonomia laptop-ului. De asemenea, bateria se încarcă destul de greu.

Prețul este la fel ca laptop-ul în sine, de top. Configurația de bază a lui Acer Predator 17X are un preț de 2.799 de dolari, dar dacă vrei un ecran 4K, spre exemplu, dar și alte componente mai performante, prețul va crește. Dacă se justifică sau nu un asemenea preț, asta depinde de fiecare gamer în parte.

Acer Predator 17X – Concluzii

Cu toate că există câteva dezavantaje când vine vorba de un astfel de laptop de gaming, cum ar fi autonomia scăzută, prețul destul de piperat și greutatea care te face să nu vrei să-l cari prea mult după tine, Acer Predator 17X a reușit să mă facă să privesc altfel laptop-urile de acest fel. Mi-a plăcut experiența în sine: chiar dacă laptop-ul are aproape 5 kilograme, n-o să-l simți pe picioare dacă stai în pat și n-o să simți nici căldura emanată de acesta, mulțumită sistemului de ventilatoare integrat. În plus, nu doar că te joci orice la detalii maxime, ci o faci și pe un laptop care arată foarte bine.