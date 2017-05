Reduceri eMAG: Oferte în prima zi de Stock Busters

O mulțime de reduceri eMAG îți stau la dispoziție în prima zi de campanie Stock Busters, iar mai jos găsești trei oferte de neratat.

Oferte eMAG de Stock Busters: Laptop Acer Aspire F5-573G-74LB

Laptopul Acer Aspire F5-573G-74LB se bazează pe un procesor i7-7500U din cea mai nouă generație și ajunge în Turbo Boost până la 3,5GHz. Laptopul vine și cu 4GB de memorie DDR4 și beneficiezi de un slot liber. În plus, ai și 1TB de spațiu de stocare pe hard drive, iar ecranul LED are diagonala de 15,6 inci și rezoluție de 1920 x 1080 pixeli. Asta face ideală placa video dedicată NVidia GeForce 940MX, cu 2GB de RAM. Laptopul are un discount de 12% în prezent, iar în lista actuală de oferte eMAG îl găsești AICI.

Reduceri eMAG de Stock Busters: Televizor LED Smart Samsung 40J5200

Televizorul LED Smart Samsung 40J5200 are o diagonală generoasă, de 100cm, ceea ce îl face ideal pentru conținutul Full HD. Televizorul vine și cu funcții adiționale, cum ar fi Wide Colour Enhancer, care îți îmbunătățește experiența de vizionare cu imagini colorate mai viu. TV-ul vine și cu două boxe de câte 10W, care au câteva funcții de îmbunătățire a sunetului, astfel că te poți bucura de calitate. Actualele reduceri eMAG de Stock Busters îți pun televizorul la dispoziție cu un discount de 26%, iar mai multe detalii poți afla AICI.

Oferte eMAG: Telefon mobil Samsung N920 Galaxy Note 5

Samsung N920 Galaxy Note 5 rămâne și acum un telefon de top din gama Samsung, venind cu specificații de top, cum ar fi procesorul octa core de 1,5GHz+2,1GHz, dar și cei 4GB de memorie RAM. Ecranul cu diagonala de 5,7 inci este ideal pentru folosirea S pen-ului, iar camera foto vine cu un senzor de 16MP. Ai la dispoziție și alte funcții, cum ar fi cea de încărcare rapidă, pentru a te bucura la maximum de smartphone. Galaxy Note 5 are o reducere consistentă, de 27%, iar telefonul poate fi găsit AICI.