Reduceri eMAG: Oferte la smartphone-uri iPhone

Dacă ai de gând să-ți cumperi un iPhone, fie din cea mai nouă generație, fie dintr-una anterioară, aceste reduceri eMAG te pot ajuta.

Reduceri eMAG: iPhone SE, 32GB

iPhone SE vine cu un ecran de 4 inci, fiind un smartphone extrem de manevrabil. Ecranul de tip Retina display are rezoluția de 1136 x 640 pixeli și are înveliș oleofobic. Telefonul se bazează pe procesorul A9 al celor de la Apple, în timp ce la capitolul RAM, te poți folosi de 2GB de memorie. Camera foto are senzorul de 12 megapixeli și poate filma 4K la 30fps, în timp ce camera secundară are 1,2MP. Smartphone-ul iPhone SE vine cu o reducere de preț consistentă, de 18%, iar în actualele oferte eMAG îl poți găsi AICI.

Oferte eMAG: iPhone 7, 32GB

iPhone 7 este vârful de gamă al celor de la Apple în materie de telefoane, fiind primul smartphone al companiei care beneficiază de un sistem de camere foto duale. Acestea filmează la rezoluție 4K și scot fotografii impecabile, dar nici camera de selfie-uri, cu senzor de 7MP, nu te va dezamăgi. Ecranul Retina, de 4,7 inci, îți oferă rezoluția de 1334 x 750 pixeli, dar și protecție la șocuri. Telefonul se bazează pe procesorul A10 Fusion și beneficiază și de standardul de protecție IP67. Mai multe detalii despre iPhone 7, care între actualele reduceri eMAG vine cu un discount de 8%, găsești AICI.

Reduceri eMAG: iPhone 5S, 16GB

Dacă vrei un telefon marca Apple care să-ți ofere calitate, dar care să aibă un preț bun, atunci iPhone 5S ar putea fi ceea ce cauți. Telefonul nu face parte din ultima generație, însă este suficient de bun. Smartphone-ul are un procesor A7 și 1GB de RAM, venind la pachet cu iOS 9.3. Display-ul are diagonala de 4 inci și rezoluția de 1136 x 640 pixeli, în vreme ce camera are 8MP și filmează Full HD. Între actualele reduceri eMAG, iPhone 5S vine cu o reducere de 18% și îl poți cumpăra de AICI.