Reduceri eMAG: Oferte de care să profiți în prag de weekend

Pentru că se apropie weekendul, avem o nouă serie de reduceri eMAG de care poți profita dacă ai nevoie de un upgrade sau chiar de un gadget nou.

Reduceri eMAG: Tabletă Samsung Tab A T580 (2016)

Tableta Samsung Tab A T580 (2016) vine cu un ecran generos, cu diagonala de 10,1 inci și cu rezoluție 1920 x 1200, astfel că te poți bucura de conținut Full HD. Tableta are un procesor Exynos octa-core, care rulează la 1,6GHz, dar și 2GB de memorie RAM, care te pot ajuta la nevoie. Tableta vine dotată cu 16GB de spațiu de stocare, dar poți adăuga până la 200GB cu ajutorul unui card microSD. Camera principală are senzor de 8 megapixeli, în timp ce camera secundară este de 2MP. Între noile reduceri eMAG, tableta are un discount de 32%, iar mai multe detalii pot fi găsite AICI.

Oferte eMAG: Laptop Lenovo V310-15ISK

Laptopul Lenovo V310-15ISK vine cu un procesor i5-6200U, din generația Skylake, care rulează la 2,3GHz, dar care poate ajunge până la 2,8GHz, la care adăugăm și 4GB de memorie RAM. Display-ul de 15,6 inci are rezoluție Full HD și caracteristica anti-glare, iar placa video este dedicată, fiind vorba despre modelul Radeon R5 M430, cu 2GB de memorie. Laptopul are și cititor de amprentă pentru o securitate sporită. Toate detaliile despre Lenovo V310-15ISK, care vine cu un discount de 22% între noile oferte eMAG; găsești AICI.

Reduceri eMAG: Consolă Microsoft Xbox One S 500 GB + Forza Horizon 3

Microsoft Xbox One S vine cu suport pentru Blu-Ray 4K, streaming video 4K și HDR, fiind compatibilă cu soluții de stocare de până la 2TB, față de HDD-ul deja generos, de 500GB. Designul consolei oferă un profil mai subțire decât al variantei clasice, iar controller-ul wireless care vine la pachet cu consola are chiar și mufă de căști de 3,5mm. În plus, în pachet primești și jocul Forza Horizon 3, astfel încât să-ți pui la încercare abilitățile de a conduce mașini celebre pe circuite renumite. Toate detaliile despre consolă, care are o reducere de 230 de lei, poți găsi AICI.