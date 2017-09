Reduceri eMAG: Oferte bune la început de săptămâmă

Noul început de săptămână vine și cu noi reduceri eMAG de care să profiți dacă vrei un laptop nou sau un telefon ieftin, printre altele.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7, flagshipul de anul trecut al sud-coreenilor, se află la reducere la eMAG și are un preț foarte bun. Are un display QHD de 5,1 inch, are un procesor puternic și 4GB de memorie RAM, iar camera foto principală de 12MP realizează fotografii cu adevărat senzaționale. Smartphone-ul este rezistent la apă și vine cu 32GB spațiu de stocare, dar îi poți adăuga oricând un card microSD, în cazul în care nu ți se pare de ajuns. Îl găsești AICI cu un discount de 31% față de prețul inițial.

Reduceri la laptopuri: Laptop 2 în 1 Lenovo Yoga Book YB1-X90L

Lenovo Yoga Book YB1-X90L este un laptop 2 în 1 mai mult decât portabil, având în vedere că diagonala ecranului este de 10,1 inci, iar laptopul cântărește mai puțin de 700 de grame. Rezoluția ecranului este de 1920 x 1080 pixeli, în timp ce restul specificațiilor arată astfel: 4GB de memorie RAM, un procesor Intel Atom x5-Z8550, de 1,44GHz, dar și 64GB de spațiu de stocare. Bateria Li-Po are doar două celule, dar îți oferă o autonomie de până la 13 ore. Toate detaliile despre laptopul 2 în 1 Yoga Book YB1-X90L le găsești AICI, unde găsești și discountul de 19%.

Oferte la telefoane: Apple iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus este, în prezent, varianta de top în materie de telefoane marca Apple, iar specificațiile te vor convinge să-l cumperi. Telefonul vine cu un procesor A10 Fusion quad-core, dar și cu 3GB de memorie RAM, oferindu-ți și 32GB de spațiu de stocare. Ecranul IPS LCD are rezoluție Full HD și diagonala de 5,5 inci, în timp ce sistemul de camere foto duale îți oferă filmări 4K și imagini de până la 4608 x 2592 pixeli. Bateria telefonului are o capacitate de 2900 mAh. Prețul telefonului are un discount de 25% între actualele reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Televizor LED Smart Sony Bravia 4K, KD-43X8307C

Modelul KD-43X8307C din gama Sony Bravia are o rezoluție de top, 4K, astfel că poți vedea filme la cea mai înaltă calitate disponibilă momentan pe piață. Televizorul are și o diagonală generoasă, de 108 centimetri, acesta venind și cu alte funcții pentru a-ți îmbunătăți imaginea, cum ar fi X-Reality PRO, pentru claritate, Precision Color Mapping, pentru îmbunătățirea culorilor, dar și Dynamic Contrast Enhancer, pentru a îmbunătăți contrastul imaginilor. Televizorul are și două boxe, de câte 10W fiecare, pentru a-ți oferi sunet de înaltă calitate. Toate detaliile despre televizorul LED Sony Bravia 4K, care între noile reduceri eMAG are un discount de 1000 de lei, poți găsi AICI.

Oferte eMAG: HDD extern WD Elements Portable, 1TB

Dacă vrei o soluție portabilă pentru fișierele tale, atunci te poți orienta către un HDD extern, cum ar fi WD Elements Portable, cu o capacitate de stocare de 1TB. Acesta se conectează pe USB 3.0, pentru o rată de transfer destul de bună, dar vine și cu software de backup, astfel încât să-ți salvezi cu ușurință fișierele importante. Dacă ai un cont de DropBox, poți chiar să sincronizezi documente între acesta și HDD. Mai multe detalii despre HDD-ul extern WD Elements Portable, care între noile reduceri eMAG are un discount de 26%, poți găsi AICI.