Premieră auto: Undă verde pentru testele cu mașini autonome

Un nou pas îniante pentru testele cu mașini autonome. Dacă ieri vorbeam despre deschiderea guvernului sud-coreean spre un proiect ce implică construirea unui poligon uriaș de teste pentru autoturismele fără șofer, ei bine, de partea cealaltă a oceanului, americanii răspund printr-o premieră.

Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a anunțat că ia în calcul legalizarea testelor cu mașini autonome pe străzile statului său, având ca scop final reducerea numărului de accidente cauzate de neatențiile șoferilor. Astfel că New York va deveni primul stat de pe Coasta de Est a SUA care va introduce posibilitatea de a aplica pentru un permis de testare a mașinilor autonome în cadrul rețelei sale rutiere, notează Techradar.com.

În mod special, în interiorul orașului New York, străzile ar trebui să reprezinte o provocare nouă pentru cei care vor alege să-și testeze prototipurile. Spre deosebire de California, Nevada sau Arizona, atât statul din Est, cât și orașul cu același nume au drumuri și străzi mult mai strâmte și mai aglomerate. Pe scurt, nu e la fel de aerisit ca în Vest. Mașinile vor trebui să fie adaptate noilor condiții înainte de a primi OK-ul din partea autorităților.

Cei care își vor testa mașinile la New York vor trebui, de asemenea, să își înnoiască de la an la an permisul. E de așteptat ca principalii jucători din domeniu, de genul Uber, Google, Apple sau Tesla să se înghesuie în urma acestui anunț. Din ce în ce mai multe state și regiuni, atât din SUA, cât și din lume încep să ia serios în calcul reglementarea testării de mașini autonome în scopul progresului acestei tehnologii noi.