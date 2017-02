NASA se pregătește să facă un anunț important cu privire la exoplanete

NASA pregătește o conferință de presă pe care a anunțat-o în prealabil, fiind probabil vorba de o descoperire semnificativă făcută de agenție în ultima perioadă.

NASA a anunțat recent că agenția spațială se pregătește să facă un anunț cu privire la exoplanete și nu mai avem foarte mult de așteptat până să aflăm care sunt descoperirile făcute.

Conferința va avea loc în data de 22 februarie și va începe la ora 20:00, ora României. În cadrul acesteia, NASA va ”prezenta noile descoperiri cu privire la planetele ce orbitează alte stele decât Soarele nostru, acestea fiind cunoscute ca exoplanete”. Evenimentul va fi transmis live pe site-ul agenției.

La conferință vor lua parte cinci vorbitori: Thomas Zurbuchen, administrator asociat al Science Mission Directorate, de la sediul NASA din Washington, Michael Gillon, astronom la Universitatea din Liege, Belgia, Sean Carey, manager al Spitzer Science Center din California, Nikole Lewis, astronom la Space Telescope Science Institute din Baltimore, și Sara Seager, profesor de științe planetare și fizică la MIT, scrie nasa.gov.

Imediat ce conferința se încheie, pe Reddit va începe o sesiune AMA (Ask Me Anything), unde utilizatorii site-ului vor avea posibilitatea să discute direct cu cei cinci membri participanți la conferința de presă. În cadrul unei astfel de sesiuni, oricine are posibilitatea de a trimite întrebări prin comentariile de pe site, urmând apoi ca unul dintre cei cinci să răspundă la aceasta.

Revista Nature va publica, de asemenea, descoperirile făcute de NASA, la momentul la care conferința va începe, existând momentan un embargo cu privire la aceste date.

Mai avem puțin timp de așteptat până la conferință și nu rămâne decât să speculăm ce ne-a pregătit Agenția Spațială.