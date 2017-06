Mihai Tudose nici nu a apucat să fie propus ca prim-ministru de către PSD, că deja s-a umplut internetul de glume pe seama acestuia.

Chiar în momentele în care scriu acest articol, la Cotroceni au început consultările în vederea formării unui nou guvern, iar PSD este la rând. Aceștia l-au propus pe Mihai Tudose, fost ministru al Economiei în cabinetul Grindeanu, Deși nu s-a remarcat prin proiecte duse la bun sfârșit, acesta pare să se remarce prin altceva, iar internetul a fost prezent la datorie și de această dată, poate mai repede ca alteori. Mai jos am adunat cele mai bune meme cu Mihai Tudose:

Nu mai merge pe caiet, nea Tudose…

Mihai Tudose a fost prins pe picior greșit într-o fotografie, iar asta îl va urmări destul de mult când vine vorba de meme. Într-adevăr, cam trist să afli că nu te mai califici pentru caiet și că trebuie să decartezi…

Mihai Goțiu are prostul obicei de a trage câte un pui de somn prin Parlament, iar noi avem norocul să aflăm de fiecare dată când adoarme în post. S-ar putea ca Tudose să rivalizeze pentru acest titlu, sau poate că nu arată întotdeauna ca și cum l-ai trezit la cinci dimineața, după ce a apucat să doarmă două ore.

Primiți cu găleata?

Obiceiurile electorale de dat găleți, brichete și pixuri s-au diminuat de-a lungul anilor, dar un Caragiale poate intra destul de ușor în buzunar. Mihai Tudose pare că nu s-a asigurat pentru ce primește suta, astfel că acum e pe drum spre Palatul Victoria.

Spirtul cel de toate zilele are suficiente grade cât să te ia de cap în cantități mici, iar dacă nu-ți place exotismul albastrului, poți să-l tragi și prin pâine. Nu ne dăm seama de preferințele potențialului premier, dar în viziunea internauților, Mihai și Mona se cunosc de ceva vreme.

Mihai Tudose știe ce știe

Întrebarea importantă nu este asta, ci dacă țuica e de pufoaică sau nu.

Timpul ne schimbă pe toți…

Voi mai știți când era Ponta prim-ministru? Au trecut ceva ani de-atunci, iar VVP a îmbătrânit destul de urât. Probabil stresul de a fi pierdut guvernarea și-a spus cuvântul, alături de o cinzeacă mică.

Bonus: dacă pică propunerea, știm cine urmează

Dacă nu merge cu Mihai Tudose, coaliția PSD și ALDE are un as în mânecă. Nu e cel mai cunoscut de pe scena politică, dar pare că are potențial.