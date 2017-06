Inspirat din Batman, acesta va fi viitorul rover NASA pentru mers pe Marte

Niciodată nu știm toate proiectele la care lucrează NASA, dar acesta ar putea fi următorul rover al agenției pentru mers pe Marte.

În această perioadă, are loc în Statele Unite un eveniment al celor de la NASA intitulat Summer of Mars. Acesta se desfășoară pe mai multe zile și are ca scop evidențierea descoperirilor făcute de Agenția Spațială Americană vizavi de planeta roșie în ultimele câteva decenii. Tot acolo, se insistă destul de mult pe detaliile despre viitoare expediție exploratorie a Marte. Intitulată simplu Mars 2020, călătoria se anunță a fi una foarte interesantă.

În cadrul Summer of Mars, la Kennedy Space Center, vizitatorii au putut vedea pentru prima oară un proiect al roverului ce se va plimba pe Marte în doar 3 ani. Deși vorbim doar de un prototip și va mai suferi multe modificări înainte să fie lansat în spațiu pe bucăți, acesta va deservi ca inspirație pentru viitorul autovehicul NASA.

Fără a fi vorba de niște similarități intenționate, roverul de la Summer of Mars pare să fie o mașină desprinsă din filmele cu Batman. Dacă arunci o singură privire pe gigantul pe șase roți ai fi tentat să crezi că se află la volan Christian Bale în Dark Knight.

Ca idee, cei de la NASA au ținut să menționeze că vehiculul ce va ajunge pe Marte, deși va fi destul de diferit de creația de 8,54 metri, va împrumuta multe elemente din acesta. Nu de alta, dar roverul de mai sus nu este doar un experiment de divertisment cu costuri astronomice, ci a fost realizat împreună cu experți în materiale. Partea din față incorporează antene pentru radio și GPS, iar spatele detașabil este un laborator mobil de analize. Mars 2020 va avea ca scop forarea în suprafața planetei roșii pentru a căuta semne de viață și pentru a determina posibilitatea stabilirii exploratorilor pământeni pe a patra planetă de la soare.