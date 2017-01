Cei aflați în căutare de aparate foto trebuie să știe că există oferte eMAG și reduceri la modele pentru toate nevoile și bugetele.

Am aruncat un ochi peste lista cu oferte eMAG și reduceri la aparate foto sunt destule. În rândurile de mai jos, vă prezentăm trei aparate pe care le poți cumpăra la prețuri speciale, fie că vrei să faci cele mai frumoase fotografii cu peisaje de iarnă sau că vrei un aparat perfect pentru vacanțele din restul anului.

eMAG are numeroase reduceri la aparate foto DSLR. Noi am selectat modelul Canon EOS 700D, dar mai multe promoții la DSLR-uri găsești accesând lista completă de oferte eMAG de AICI. Revenind la EOS 700D, acesta este un aparat bun atât pentru video cât și pentru foto. Scoate imaginile la o rezoluție de 18MP și filmează în full HD. Are un display tactil care te ajută să faci rapid setări importante și vine la pachet cu un obiectiv de 18-55 mm. Aparatul este la reducere la eMAG și îl poți cumpăra de AICI.

Oferte eMAG sunt și la aparate foto mirrorless. Întreaga listă cu reduceri eMAG la aparate mirrorless o găsești AICI, iar noi am selectat modelul Nikon 1 J5. Acesta are 20,8MP și vine cu un obiectiv de 10-30 mm. Pe lângă asta, știe să filmeze și la rezoluție 4K, la 15 cadre pe secundă, are un ecran rabatabil, pentru selfie-uri reușite și fotografiere din unghiuri diverse, și dispune de conectivitate WiFi și NFC. Îl puteți cumpăra de AICI, fiind la reducere la eMAG.

De reduceri eMAG beneficiază și camerele foto compacte. Noi am selectat un model ceva mai avansat, cu un zoom mare. Este vorba despre Sony Cyber-Shot DSC-HX300V, un aparat cu 20 MP și zoom optic 50x. Pozează bine și filmează la fel de bine și îl puteți găsi, alături de alte oferte eMAG, AICI.