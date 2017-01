Inteligența artificială poate crea imagini bazate pe simple descrieri

Inteligența artificială a făcut progrese extrem de mari în 2016; după ce s-au făcut eforturi mari în acest sector, rezultatele nu au întârziat să apară.

Rețelele neurale inspirate de creierul uman au fost în centrul atenției, oamenii de știință investind timp, cunoștințe și resurse financiare pentru a duce lucrurile cât mai departe.

O nouă cercetare efectuată de oameni de știință de la Rutgers University, de la Chinese University of Hong Kong, de la Lehigh University și de la University of North Carolina at Charlotte arată că aceștia au reușit să învețe rețele neurale pentru a genera imagini de înaltă calitate, folosindu-se de nimic altceva decât text.

”Crearea unor imagini realiste bazate pe descrieri scrise este o sarcină cu multe aplicații practice”, arată Han Zhang, pentru digitaltrends.com. ”Încercările din trecut au avut dificultăți în a crea imagini de înaltă rezoluție, iar imaginile sintetizate duc lipsă de detalii”, mai arată acesta.

Ani la rând, rețelele neurale au fost antrenate să recunoască scris de mână, fețe sau semne de circulație. Prin milioane de astfel de exemple, rețelele înțeleg cum să facă ceva, iar apoi pot să lucreze de unele singure.

De data aceasta, însă, sarcina este una diferită, deoarece rețelele neurale pot să creeze imagini noi, folosind o bucată de text oferită pentru analiză.

Au mai existat astfel de exemple de creativitate a inteligenței artificiale și în trecut, dar progresul făcut acum este unul extrem de important. Ce este probabil cel mai intrigant este că inteligența artificială lucrează la fel ca oamenii, în două etape, creând în primă fază o schiță a ceea ce vrea să arate, iar apoi adăugând detaliile într-o etapă ulterioară.