Cum blochezi emailurile pe Yahoo, dacă te stresează cineva

Majoritatea serviciilor de email actuale fac o treabă destul de bună în a preveni spamul, dar e bine să știi și cum blochezi emailurile pe Yahoo de la un anumit expeditor.

Folosesc serviciul de email al celor de la Yahoo din 2000 și păstrez în continuare câteva emailuri din 2004. În momentul în care au apărut conexiunile la internet de mare viteză în România, majoritatea celor care au început să petreacă o cantitate semnificativă de timp online și-au făcut un email pe Yahoo. În ultimii ani însă, calitatea serviciilor companiei americane a ajuns de multe ori sub semnul întrebării. Cu mai multe atacuri în câțiva ani care au ajuns să afecteze milioane de conturi de email, este greu să mai ai încredere într-o companie care și-a petrecut ultimii ani în căutarea unui cumpărător.

Trecând peste părțile negative ale unui cont de Yahoo, foarte mulți dintre noi întâmpină dificultăți majore în a se descotorosi de el. În contextul în care ai împărtășit o anumită adresă cu prieteni, cunoștințe și parteneri de afaceri timp de mai bine de un deceniu, mai bine faci eforturi pentru a profita la maxim de părțile sale bune. Acest proces implică și să știi cum blochezi emailurile pe Yahoo de la o anumită persoană.

Ca orice alt serviciu de email modern, Yahoo include un sistem anti spam destul de bine pus la punct. Asta înseamnă că emailuri nedorite, atacurile de tip phising și orice alte mesaje trimise în masă, dacă nu cumva te-ai înscris pe vreo listă pentru a le recepționa, sunt trimise automat în spam. Pe de altă parte, mai există un set de emailuri de care s-ar putea să vrei să scapi. Acestea vin de la o persoană sau o companie cu care vrei să încetezi orice colaborare, chiar dacă nu este vorba de spam.

În situația în care vrei să știi cum blochezi emailurile pe Yahoo de la cineva, primul pas implică să intri căsuța de email personală și să alegi un mesaj de la persoana cu pricina. În momentul în care îl ai în fața ochilor, deasupra sa, din meniul cu Archive, Move, Delete, Spam, fă click pe More. Dintre opțiunile prezentate, alege Block. Lasă bifate opțiunile ,,Block all future emails” (Blochează emailurile viitoare) și, opțional, ,,Delete all existing emails” (Șterge toate emailurile existente). Confirmă modificările cu un click pe Ok.