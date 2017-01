BMW vrea să ofere mașini autonome în viitorul apropiat

BMW are de gând să se alăture producătorilor ce oferă mașini autonome și vor să facă asta destul de repede.

CES 2017 este primul eveniment al anului unde sunt dezvăluite cele mai importante noutăți din sfera tehnologică, iar BMW a participat aici, pentru a face o serie de anunțuri cu privire la viitorul brandului.

Astfel, producătorul german de automobile vrea să lucreze alături de Mobileye și de Intel pentru a-și crea propriile mașini autonome. Aceștia au de gând să pregătească un lot inițial de 40 de mașini dotate cu senzori și computere, care să poată lua decizii pe șosea.

Parteneriatul dintre cele trei companii nu trebuie să surprindă. Intel se află în acest triunghi deoarece a început să investească resurse în domeniul automobilelor, creând un nou grup care să le ofere producătorilor de autovehicule expertiza necesară procesului de automatizare. De asemenea, Mobileye contribuie la mașina autonomă BMW prin intermediul sistemelor de recunoaștere vizuală al computerelor instalate la bordul automobilelor, arată cnet.com.

Mașinile autonome reprezintă un domeniu extrem de popular în domeniul cercetărilor actuale, deoarece astfel de automobile au un potențial extrem de ridicat în ceea ce privește reducerea sau chiar eliminarea accidentelor ce se produc zilnic pe șoselele din întreaga lume. De asemenea, o astfel de tehnologie are potențialul de a reduce și ambuteiajele.

BMW-urile din viitor vor avea două moduri de condus, modul Ease, unde sistemul automat va prelua controlul și va conduce singur mașina, dar și modul Boost, unde șoferul va avea posibilitatea să preia controlul.

Efortul susținut al mai multor companii se regăsește sub umbrela consorțiului Here, al căror cofondatori sunt BMW, Mercedes-Benz și Audi. Here oferă hărți și alte informații cu privire la condus pentru a face progrese în domeniul mașinilor autonome. Mobileye și Intel s-au alăturat, de asemenea, conglomeratului.