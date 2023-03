Zarug, detalii din culise de la ‘Te cunosc de undeva’. Ce a spus și despre prietena Ana Morodan VIDEO EXCLUSIV

Zarug nu scapă nimic nici din culisele show-ului „Te cunosc de undeva”, aflat la cel de-al 19-lea sezon, și care începe sâmbătă, 1 aprilie, la Antena 1, de la ora 20.00. Coach de amuzament şi voie bună şi jurat părtinitor şi subiectiv, de dragul divertismentului, după cum chiar el se descrie, Zarug îi va invita pe telespectatori în backstage-ul show-ului transformărilor, totul exclusiv online pe AntenaPlay la „Te cunosc de undeva! After Party”.

Zarug, detalii din culise de la „Te cunosc de undeva”

În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, acesta ne-a povestit, în stilul lui inconfundabil, despre filmul în care a jucat, cum își revine după o zi proastă, dar și strategia pe care o folosește în relația cu jurații, dar și cu concurenții de la emisiune.

Vedeta Antenei 1 ne-a vorbit și despre Ana Morodan, prietena sa, care a comis-o grav zilele trecute și care s-a ales cu dosar pentru infracțiuni precum: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Cât de indiscret ești cu concurenții din acest sezon „Te cunosc de undeva”?

Să știi că tura asta sunt un pic mai reținut cu ei, pentru că încă suntem într-un proces de cunoaștere reciprocă. Și pentru că mulți dintre ei ar putea să îmi fie unchi ca să nu spun bunici, am decis să fiu mai cuminte cel puțin în fața lor, nu și când nu sunt de față.

Te simți mai bine în această emisiune în acest rol sau în postura de concurent?

În cel de concurent, eu nu am fost chiar concurent, sincer. Adică mie mi se rupea de competiție, eu îmi făceam numărul meu, eu sunt un clovn natural. Mie dacă îmi pui o cameră în față și îmi dai un microfon și îmi spui: fă ca tine, eu o să fac ca toți dracii, indiferent de context. Se pare că e fun și pentru voi și pentru mine!

Zarug: „Nu am nimic de împărțit cu jurații, dar mișto de ei trebuie să fac”

Care e preferatul tău dintre cei 5 jurați de la „Te cunosc de undeva” ?

Preferatul meu întotdeauna este…niciul! Nu, mie îmi sunt simpatici toți. E adevărat când am fost concurent și mai fraier așa mai luam personal unele replici ale juraților. Eu am așa tendința să devin foarte tăios când mă simt jignit, dar nu am nimic de împărțit cu ei și mi se par chiar fun, dar mișto de ei trebuie să fac ca să îmi pot alia concurenții. Dușmanul dușmanului meu e prietenul meu!

Îți surâde o expediție în „America Express”? Ai fost în Asia Express.

Păi nu știu, poate dacă îmi pun țâțe mă ia Mona în locul Irinei prezentatoare, că eu concurentă nu mă duc sub nicio formă, Doamne ferește! Doar dacă vor să dea tot bugetul pe mine!

Zarug: „Ana Morodan îmi este prietenă, trece printr-o perioadă dificilă”

Trebuie să te întreb și de fosta ta colegă de la Asia Express, Ana Morodan.

Eu nu pot să comentez, Ana îmi este prietenă, ne știm de foarte mulți ani, trece printr-o perioadă dificilă cum se poate întâmpla ca toți să trecem prin asta și, din partea mea, nu are decât sprijin prietenesc. Dacă are nevoie de ceva, cu orice pot să o ajut, o s-o fac, pentru că e prietena mea, da. Mai mult nu comentez pentru că nu vreau.

Ce mai faci în timpul liber?

Niște cântat. Anul trecut am jucat într-un film care acum a avut premiera la Berlin. Se pare că o să aibă premiera și la noi la Tiff și o să participe și în competiție. Cred că, cine știe, încetul cu încetul, mă transform în Meryl Streep.

Zarug joacă și într-un film

Cum se numește filmul? Ce rol ai?

Mammalia. Nu am un nume în acest film, e un rol destul de scurt, dar se pare că toată lumea care a văzut premiera de la Berlin a rămas cu mine în cap, pentru că m-am întâlnit deja cu oameni pe stradă care m-au felicitat pentru el. Eu nu l-am văzut încă. Va urma.

Când ai o zi proastă cum procedezi?

Când am o zi proastă rămân în casă, mă țin la pat cu multe țigări, cafele și seriale, filme și, eventual, câte o carte și aștept să-mi treacă pentru că, din fericire, nimic nu e etern. Nici binele, nici răul și atunci ce rost are să mă agit dacă am o zi proastă să o îmbunătățesc? Las-o să se ducă, se duce oricum cu noaptea!

Video: Daniel Bălan