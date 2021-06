Zanni l-a trădat pe Sebastian Chitoșcă la Survivor România?! Mesajul trist al Faimosului

Zanni l-a trădat pe prietenul lui de la Survivor România 2021? Fanii protejatului lui Alex Velea sunt surprinși de cele petrecute în competiția din Republica Dominicană. Care este mesajul trist al Faimosului? Cuvintele au atras atenția tuturor telespectatorilor.

Strategiile ajung la alt nivel în această etapă a competiției din Republica Dominicană. Concurenții sunt din ce în ce mai aproape de finală, iar acest lucru atrage tensiuni imense și discuții grele între cei din tabere. Telespectatorii au văzut cum între cei rămași în show apar noi alianțe și intrigi între Războinici și Faimoși.

Concurenții s-au amestecat, dar fiecare continuă să își susțină foștii coechipieri și pare că fiecare trage pentru echipa sa. Cu toate astea, Sebastian Chitoșcă a sesizat că Zanni l-a ‘părăsit’ și nu mai formează o echipă precum au făcut-o până acum. Telespectatorii, însă, cred că este vorba doar despre un moment, iar lucrurile vor reveni pe un făgaș normal.

Fostul fotbalist se simte trădat de protejatul lui Alex Velea după ce acesta a dat semne că o preferă pe Adelina Damian de la Războinci. Apropierea a fost văzută de Ciuculescu, dar și de Elena Marin: „Zanni e lipit de Adelina, e clar ca s-au apropiat foarte mult!”

Adelina a replicat în cadrul tensiunii recente că: „Sincer, cand a zis Sebi ca reprezint un dezavantaj, ma asteptam ca macar cei doi acolo, Maria si Albert sa zica ceva….Se pare ca adevaratele fete incep sa se arate usor, usor..”

Zanni: Nu mă afectează. Da, vreți să jucăm așa? Eu și Adelina.

Sebastian Chitoșcă: Pe noi ne-a ajutat că a rămas în competiție, că avem șanse mari să vă batem.

Toți au fost surprinși de felul în care a escaladat prietenia dintre Faimoși, mai cu seamă că inclusiv la ultimul joc câștigat de comunicare apropiații fostului fotbalist i-au transmis cele bune și cântărețului. Mai mult decât atât, sora sa ar fi mare fan al artistului. Cea din urmă i-a urat și lui succes.

„Trăiește cu Zanni 24 de ore din 24 și știe cel mai bine cum este Zanni. Din ce văd eu, Zanni este o persoană destul de sinceră, doar că are momente când exagerează un pic, atât. Eu din ce am văzut, el vorbește și cu Cosmin și cu Culiță, deci nu cred că doar cu Zanni vorbește, sunt mai mulți acolo cu care se înțelege, deci consider că da, se poate discuta și cu altcineva”

Alexandra Chitoșcă