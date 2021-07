Zanni a făcut anunțul surpriză despre Ana Porgras la Survivor România. Când vrea să aibă copii

Zanni a făcut câteva declarații emoționante și chiar mult așteptate în clipele în care aștepta deznodământul. Ce a spus Faimosul despre viitorul său? Sportivul a răspuns la cele mai dorite întrebări pe care le-au pus chiar foștii coechipieri reveniți pentru marea finală în Republica Dominicană.

Survivor România 2021: Zanni, mărturii emoționante despre Ana Porgras

Zanni a pierdut pe traseu în ultima bătălie înainte de finala dintre doi sportivi, iar ulterior a picat la votul publicului alături de Marius Crăciun. Daniel Pavel le-a dat ocazia foștilor concurenți să le pună întrebări finaliștilor. Alin Sălăjean l-a întrebat pe artist când are de gând să facă copii și dacă i-ar face cu Ana.

Protejatul lui Alex Velea a ocolit pesoana cu care i-ar face, dar a susținut că își dorește pe viitor o familie. Faimosul a subliniat că este încă tânăr și că are nevoie să ajungă într-un punct mai înalt din punct de vedere financiar pentru a putea susține un copil, așa că mai așteaptă până la acest pas.

„Vreau să am copii când o am ce să le ofer, când o să am stabilitate din punct de vedere financiar, pentru că nu vreau să-mi bat joc de un copil. Nu știu ce va fi să fie, dar o să vreau și eu copii ca oricare. Trebuie doar să am cum să-i cresc, să știu că am unde să culc copilul ăla”, a detaliat băiatul din tabăra roșie.

Următoarea întrebare a venit din dreptul Majdei, care l-a pus un pic la încercare pe acesta. Celebra fostă prezentatoare de televiziune a ridicat-o la fileu și l-a ‘obligat’ să revină la numele adus aminte de Sălăjean – Ana. Concret, mulatra l-a întrebat cu cine ar lua de la capăt experiența Survivor, dacă ar putea să aleagă.

„Aș lua-o de la capăt…”

„Revin la numele de dinainte. Cu Ana aș lua-o de la capăt pentru că am nevoie de energie feminină și pentru că doar ea mă îmbunează. Am nevoie de afecțiune, iar cu băieții a fost altfel, a trebuit să fiu eu afectiv”, a spus acesta râzând.