Vești crunte pentru o pensionară din Brașov. Ce factură la curent a primit: ‘Plâng și pe stradă’

Vești crunte pentru o pensionară din Brașov. Aceasta suferă enorm în urma celor întâmplate. Femeia a avut parte de un șoc uriaș. Ce s-a întâmplat și ce a făcut-o să sufere?

O pensionară din județul Brașov a avut parte de un șoc imens în momentul în care i-a venit factura la energie electrică. Aceasta a aflat că are de plată nu mai puțin de 42 de mii de lei la curent în condițiile în care locuiește singură în apartament doar câteva luni pe an.

Factura uriașă a adus-o pe femeia în vârstă de 78 de ani aproape de un infarct. Cea din urmă locuiește în Codlea, județul Brașov, iar acum este disperată și susține că de când a văzut suma uriașă pe care nu o poate plăti nu mai poate să doarmă, are tensiunea foarte mare și îi vine să plângă tot timpul.

Suferința acesteia o face să lăcrimeze inclusiv pe stradă. Pensionara a subliniat că locuiește doar 6 luni pe an în România, iar atunci când vine acasă stă și la fiica sa.

„De când am primit aceste facturi, mi-a crescut tensiunea foarte mult, nu mai am somn și îmi vine să plâng mereu! Plâng și pe stradă! Am fost la sediul Electrica din Codlea și mi-a zis că nu are ce să facă, să plătesc și apoi mai vedem.

Eu stau 6 luni în România și când stau în România, stau și la fata mea. Eu am 78 de ani și am un apartament cu două camere, 4 becuri led un frigider și o mașină de spălat. Stau singuă! Nu știu ce să mai fac! Cei de la curent au zis să o plătesc. De unde atâția bani?”, spune femeiea, potrivit observatornews.ro.