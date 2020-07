Veste zguduitoare în showbiz! Bruneta și-ar fi pus capăt zilelor. Ultimul ei mesaj

Una dintre iubitele unei vedete extrem de cunoscute de la noi și-ar fi pus capăt zilelor. Despre cine este vorba și de ce șochează pe toată lumea ultimul său mesaj din mediul online?

Bruneta și-a pus capăt zilelor? Ultimul mesaj

Una dintre cele mai frumoase și controversate antrenoare de fitness din România s-ar fi sinucis, conform wowbiz.ro. Este vorba despre Iulia Elena Avasiloaei, femeia cu care Roxana Vancea s-a afișat în trecut într-o relație. Amintim că fosta asistentă de televiziune de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a confirmat bisexualitatea, ulterior a apărut în spațiul public mai transparentă decât s-ar fi gândit cineva. Conform informațiilor prietenilor acesteia, sportiva s-ar fi sinucis. Aceasta a locuit o perioadă în Spania și se pare că ar fi fost de curând și cerută în căsătorie. Ceea ce a dat de gândit au fost postările sale din ultima perioadă care arătau că starea ei psihică se degradează pe zi ce trece.

Antrenoarea s-a iubit cu un bărbat în Spania, iar totul părea că se așează într-o scurtă perioadă, dar lucrurile nu au mai fost așa, atunci când și-a făcut apariția un mesaj bizar pe contul său de socializare. ”Afisezi ce doresti pe fb Sau insta, dar vorbeste putin ca faci praf cand nu stii de la ce adresa chemi taxiul dimineata! No hate! It all about love!”, a fost mesajul tinerei. Vestea că ea ar fi luat decizia de a-și lua zilele a fost un șoc, urmând ca în această dimineață mesajele de concoleanțe să curgă în mediul online.

„Îmi pare nesus de rău, am avut niște bănuieli”

”Imi pare nespus de rau pentru sufletul tau si al copilului care nu a fost sa fie, am avut niste banuieli , am simțit, imi pare rau ca nu am insistat sa incerc sa te salvez”, ”Dumnezeu sa te ierte… ai dus multe lupte in sufletul tau… sper sa iti găsești liniștea acolo unde ai ales sa pleci!”, ”Mult, mult prea devreme. Doar D zeu știe ce era in sufletul tău! Drum lin!”, Când viata te străpunge si esti slab fara nicio putere ai cele mai rele gânduri, raul te domina si te duce pe cai greșite, tu draga mea prietena ai fost atat de puternica… iar în cele mai slabe momente ale tale ai cedat…..Ma rog pentru tine ca Dumnezeu sa te primească în casa lui si daca în viata asta nu ai avut parte de fericirea si iubirea pe care ti ai dorit-o acolo iti doresc sa iti găsești liniștea și sa te odihnești in pace! Dumnezeu sa te ierte!”, au fost doar câteva din mesajele de adio primite.