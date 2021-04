Vedeta din România care și-a ținut iubitul secret: ‘Ne știm de 8 ani’

O vedetă cunoscută din România a decis să nu-și facă viața sentimentală publică. Aceasta se știe de opt ani cu cel care i-a devenit partener de viață, dar la început ei au fost doar prieteni. Despre cine este vorba și ce detalii a oferit femeia?

Xonia a trecut prin momente extrem de delicate. Cunoscuta vedetă a fost diagnosticată cu o boală autoimună în urmă cu aproape doi ani, moment în care chipul ei s-a schimbat complet.

Artista a fost supusă comentariilor extrem de dure din online, ulterior a hotărât să-și facă apariția pe micile ecrane pentru a-și spune povestea. Fanii ei au înțeles-o de atunci și au încercat să-i fie aproape cu mesaje de încurajare și cuvinte frumoase.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a reușit să-și revină, iar acum se bucură și de o relație amoroasă ca-n povești cu Michel, un tânăr antreprenor. Cei doi se cunosc de nu mai puțin de opt ani, dar de puțină vreme s-au privit cu alți ochi.

Partenerul cântăreței locuiește în Statele Unite ale Americii, acolo unde se va muta și ea. Deși este foarte discret cu viața sa privată, Xonia a venit cu câteva picanterii pentru cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Eu nu prea vorbesc despre viața personală. Iubitul meu mă susține foarte mult, noi ne știm de 8 ani, iar în primul rând am fost prieteni. El știa care este profesia mea și care sunt pasiunile mele.

Mereu a fost un om care a admirat lucrul acesta. Pentru el este ceva wow. Iubitul meu a jucat și în clipul meu. El este antreprenor. El încă nu a venit în România, dar a zis că poate vine. Videoclipul l-am filmat în Los Angeles, în casa în care locuiește Michel”, a spus Xonia.

„Nu pot să spun că sunt împlinită că am iubit, eu sunt împlinită indiferent dacă am sau nu pe cineva în viață. Eu am trecut prin niște greutăți și știți despre ce este vorba și a trebuit să lucrez foarte mult la liniștea sufletească și la iertarea oamenilor din jurul meu, dar și la iertarea mea. Cred că în viață totul se întâmplă cu un motiv și din orice experiență putem să învățăm și să evoluăm. Iertarea pentru mine înseamnă că nu m-am iubit suficient, că nu m-am respectat suficient”

