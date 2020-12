Vedeta din România care își încearcă norocul la Kanal D după ce a fost concediată de Antene

O vedetă care a trecut pe la Antena își încearcă acum norocul la Kanal D. Aceasta a fost concediată și consideră că vine cu forțe proaspete în noul post de televiziune, după toate ce s-au petrecut. Despre cine este vorba? Detalii de la apropiații vedetei.

Majda Aboulumosha e una din cele mai exotice prezențe de la noi. Aceasta s-a făcut cunoscută datorită rolului din telenovele de odinioară, iar mai apoi a devenit plăcută de public în mediul online, lucru care i-a făcut pe șefii posturilor de televiziune să îi cam pună oferetele pe masă. Pentru scurt timp a prezentat alături de Cristi Brancu, ulterior fanii au putut să o vadă în prezența lui Andrei Ștefănescu, iar pentru un scurt timp pusă din nou pe liber de Antene.

Acum, se pare că actrița nu vrea să renunțe în ruptul capului la micile ecrane, așa că își încearcă norocul la Kanal D de data aceasta. Exocita prezentatoare a ajuns să negocieze în secret pentru nu unul, ci două show-uri de la Kanal D, conform cancan.ro. Proiectul de la „Agența VIP” s-a oprit pentru Majda în luna martie, moment în care s-a declanșat pandemia, timp în care a primit rolul de co-prezentator la „Showbiz Report” alături de jumătatea trupei Alb Negru. Majda a dispărut de pe sticlă motivând că și-a dat demisia, dar în realitate fusese concediată pe fondul crizei sanitare.

„Dragii mei, am primit atâtea întrebări de la voi încât țin să vă anunț că am încheiat un nou capitol!! Au fost 2 ani cu 2 proiecte pline de emoție, în care mi-am pus sufletul și v-am simțit mereu aproape. Mulțumesc, Antena Stars, pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit, pentru fiecare lecție primită și emoție simțită. Mulțumesc întregii echipe cu care am colaborat și pentru fiecare zâmbet pe care l-am primit. Să știți că ceea ce vedeți voi pe TV este rezultatul a multor oameni (cameramani, make-up artiști, doamnele care au grijă să fie totul dezinfectat și tu să ai tot confortul, producători, reporteri, o mulțime de oameni care de multe ori nu se văd și ei merită toate aplauzele)”

Majda Aboulumosha