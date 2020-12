Vedeta din România care a încălcat legea de 2 ori într-o oră. Motivul? Se grăbea la sală!

O vedetă din România a încălcat legea de 2 ori într-o oră. Motivul pentru care a făcut-o este acela că se grăbea să ajungă la sală. Despre cine este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Cine a încălcat legea de două ori în doar o oră. Ce vedetă s-a grăbit să ajungă la sală

O vedetă de la noi a încălcat legea de două ori în doar o oră, iar motivul pentru care a făcut-o este unul halucinant, întârzia la sală, scrie impact.ro. Bianca Drăgușanu este cea care a încalcat grav legea.

Că frumusețea cere sacrificii o știe cel mai bine Bianca Drăgușanu, întrucât frumoasa divă a muncit mult pentru a avea un trup sculptat de zeiță. Astfel, fosta soție a lui Alex Bodi merge la sala de fitness de ceva vreme, iar rezultatele se văd. Fosta asistentă TV arată senzațional.

Bianca Drăgușanu calcă totul în picioare când este vorba despre trupul ei

Bianca Drăgușanu nu respectă regulile atunci când vine vorba de corpul ei și de felul în care arată. Fosta soție a lui Victor Slav, dar si a lui Alex Bodi a încălcat legea.

Paparazzi impact.ro au surprins-o pe fosta blondă a lui Bote atunci când a trecut pe roșu și a condus și pe interzis. Motivul ar fi unul foarte simplu. Bianca Drăgușanu se grăbea să ajungă la sala de fitness.

Cine spune că Bianca Drăgușanu nu ar trebui să meargă la sală

Chiar dacă cei mai mulți dintre prietenii săi virtuali sunt de părere că blondina nu are nevoie să meargă la sală, întrucât are deja un trup impecabil, la care multe dintre femei doar visează, Bianca Drăgușanu vizitează frecvent sala de fitness pentru a-și păstra trupul bine conturat.

Îmbrăcată cu un top și o pereche de blugi, cizme și o haină de blană mov, Bianca Drăgușanu s-a dat jos din mașină și a intrat în incinta complexului unde se află sala de fitness la care merge.

Bianca Drăgușanu nu a purtat masca de protecție corect

Astfel, diva a parcat mașina într-o zonă populată din Capitală. Și-a burdusit echipamentul de fitness în geanta scumpă de câteva mii de euro.

De asemenea, Bianca Drăgușanu s-a asortat perfect o mască neagră de protecție, care, însă, i-a acoperit doar gura, nu și nasul.

Bianca Drăgușanu, anunț despre iubitul ”pansament”

Pe de altă parte, se pare că Bianca Drăgușanu ia o pauză cu dragostea. ”Cu dragostea sunt pe hold…În momentul de față nu am timp să îmi fac un iubit, vin Sărbătorile. Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine.

În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a spus Bianca Drăgușanu.