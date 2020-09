Vedeta de la Puterea Dragostei trece prin momente cumplite. Ce probleme de sănătate are

Una din vedetele de la Puterea Dragoste are parte de momente foarte triste. Cum o compătimesc fanii și prin ce trece una dintre tinerele care au venit să-și caute marea dragoste în cadrul show-ului de iubire?

Clipe grele pentru una din vedetele de la Puterea Dragostei

Una din tinerele venite la Puterea Dragostei pentru a-și găsi jumătatea se simte foarte rău și se teme că ar putea să fie infectată cu coronavirus. Mărturiile acesteia și sentimentele pe care le simte acum au fost descrise în câteva mesaje de pe rețelele de socializare. Mai exact, Larisa Judele a detaliat pentru wowbiz.ro că se simte foarte slăbită și are febră mare. Fosta vedetă de la celebra emisiune a descris exact simptomele pe care le are. ”Nu mă simt deloc bine. Mă duc să mă testez, abia mă țin pe picioare. Am febră. Nu mare, dar suficient de mare încât să mă simt slăbită. Îmi curge și nasul și parcă respir mai greu. Sper că totuși, nu am coronavirus, mi-e frică de o asemenea boală. Eu, oricum, m-am protejat cât de mult am putut, dar am prieteni care au virusul”, a spus aceasta.

Toți fanii acesteia și-au făcut griji imense pentru starea de sănătate a femeii și au ăncurajat-o să ceară părerea specialiștilor. „De curând, am aflat că o prietenă de-ale mele are toată familia în spital din cauza coronavirusului, așa că de aceea mă și testez, chiar dacă suspectez că este doar o răceală. Mi-a fost mai rece într-una dintre serile trecute, am fost la o petrecere în aer liber și mi-e teamă că acolo aș fi putut să răcesc”, a mai adăugat tânăra.

Ce spune despre Bogdan Mocanu?

De-a lungul timpului, Larisa Judele a fost una din concurentele care a fost foarte plăcută de public pentru faptul că nu s-a remarcat în scandalurile din casă și a fost considerată foarte corectă și liniștită. Din păcate, acum este singură, deși mulți au crezut că are o atracție aparte față de Bogdan Mocanu.

”Bogdan Mocanu este, probabil, cel mai bun băiat de la Puterea Dragostei. Ce pot să spun de el? Mi-a plăcut și cum arată, și cum se comportă, și faptul că era genul de bărbat destul de sigur pe el. De aceea l-am și sărutat, la un moment dat”, a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”. Fanii celor doi s-au convins că nu e nimic între ei, mai ales că nici după terminarea show-ului aceștia nu s-au mai văzut și nu au ținut legătura.